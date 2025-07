Chociaż do lidera kultowego zespołu Black Sabbath zdecydowanie bardziej pasowały potężne, ociekające chromem i bulgoczące amerykańskie samochody z widlastym silnikiem pod maską, Ozzy zdecydował się na zakup Audi R8 z silnikiem V10, który generował moc ponad 500 KM. Najprawdopodobniej w posiadaniu muzyka był egzemplarz pierwszej generacji produkowanej od 2006 do 2015 r. W zależności od rocznika jednostka napędowa o pojemności 5.2 l generowała moc 525 lub 560 KM.

Chociaż Ozzy znany był z dzikości, szalonych wybryków na scenie i poza nią, miał też słabość do rzeczy luksusowych, egzotycznych i drogich. Muzyk był również właścicielem samochodu, który pasowałby do samego Bonda - Aston Martin Vantage to model, którego pierwsza generacja produkowana była od 2005 do 2018 r. Pierwsze roczniki miały pod maską silnik V8 o pojemności 4.3 l i mocy 385 KM, a w 2009 r. zwiększono pojemność jednostki napędowej do 4.7 l i uzyskano moc 426 KM. W tym samym roku zaprezentowano topową odmianę V12 Vantage, którą napędzał benzynowy, wolnossący silnik V12 o pojemności 5,9 litra i mocy 517 KM.