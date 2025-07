Zjeżdżasz na pobocze, by ułatwić wyprzedzanie? Policjant wypisze mandat

Wielu kierowców z pewnością widywało sytuacje, w których jadące wolniej pojazdy zjeżdżały na pobocze, udostępniając innym przestrzeń do wyprzedzania. Choć w oczach uczestników ruchu drogowego jest to pożądana postawa, która uchodzi za rodzaj uprzejmości drogowej, to w świetle praw, może stać się powodem kłopotów. Co grozi za uprzejmość na drodze? Dowiedzmy się.