Trwający w pełni sezon urlopowy to czas wzmożonych wyjazdów nie tylko po kraju, ale również po całej Europie. Kierowcy przed rozpoczęciem jazdy powinni dokładnie zapoznać się z zasadami, przepisami oraz obowiązkowym wyposażeniem w państwie, do którego zmierzają, a także przez które mają zamiar przejechać tranzytem. Lepiej poświęcić kilkanaście minut, niż rozpocząć długo wyczekiwane wakacje od dotkliwego mandatu karnego.

Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania - to najważniejsza zasada, którą każdy zmotoryzowany powinien wziąć sobie do serca. Oznacza to, że w przypadku złamania przepisu tłumaczenie "nie wiem, co oznacza ten znak" lub "pierwszy raz go widzę", nie uchroni was przed mandatem karnym. Znajdujący się przy czeskich drogach znak E11b sprawia kierowcom z zagranicy wiele problemów, chociaż w Czechach jest bardzo popularny.