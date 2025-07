Fuszerka na S7 do naprawy. Konieczna wymiana asfaltu

Zaledwie kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się o problemach z nawierzchnią na odcinku drogi S7, który został otwarty w grudniu 2024 roku. Badania laboratoryjne pokazały, że na jednym ze zjazdów węzła Raciborowice oraz na odcinku ok. 700 m między węzłami Raciborowice i Mistrzejowice asfalt nie spełnia odpowiednich parametrów. Wymagało to wykonania odpowiednich prac przez wykonawcę, polegających na sfrezowaniu warstwy ścieralnej i wiążącej, a następnie na położeniu nowej nawierzchni.

Prace odbywały się na odcinku od węzła Łuczyce do węzła Mistrzejowice.

Prace odbywały się na odcinku od węzła Łuczyce do węzła Mistrzejowice. GDDKiA GDDKiA

Dodatkowe prace wiązały się oczywiście z utrudnieniami dla kierowców na odcinku pomiędzy Widomą a Mistrzejowicami. Przejazd po trasie odbywał się na zasadach przejazdu po placu budowy z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Wygląda na to, że zapowiadane prace naprawcze właśnie dobiegły końca. GDDKiA poinformowała o planowanym na czwartek, ok. godz. 9:00, udostępnieniu do ruchu obydwu jezdni trasy S7 na odcinku pomiędzy Raciborowicami a budowanym węzłem Mistrzejowice.