Spektakularna akcja policji. Zarekwirowane Bentleye, Lamborghini i Ferrari
Londyńska policja metropolitalna przeprowadziła dużą akcję przeciwko supersamochodom w centrum Londynu. Jej wyniki okazały się spektakularne, w ciągu trzech dni skonfiskowano łącznie 72 samochody o łącznej wartości 6 mln funtów (5 mln zł). Wisienką na torcie okazały się dwa identyczne fioletowe Lamborghini.
W skrócie
- Londyńska policja skonfiskowała 72 luksusowe auta o wartości 6 mln funtów w ciągu trzech dni.
- Podczas akcji wykryto liczne wykroczenia, w tym jazdę bez ubezpieczenia, sfałszowane dokumenty oraz fałszywe tablice rejestracyjne.
- Zatrzymano poszukiwanych przestępców, odzyskano skradzione pojazdy i ukarano właścicieli mandatem.
Akcję przeprowadzono w dzielnicach Hyde Park, Kensington i Chelsea. Funkcjonariusze kontroli drogie, luksusowe i sportowe samochody. Wykryto zaskakująco wiele wykroczeń, w tym jazdę bez ubezpieczenia, prawa jazdy, ze sfałszowanymi dokumentami i fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Sprawcy tych wykroczeń zostali ukarani mandatami.
Braki przeglądów, ubezpieczenia, opłacenia podatku drogowego
Funkcjonariusze stwierdzili również, że dziesięć samochodów nie posiadało ważnego przeglądu technicznego, a kolejnych jedenaście nie miało opłaconego podatku drogowego.
Efektem akcji było m.in. odzyskanie kilku skradzionych pojazdów oraz aresztowanie ośmiu poszukiwanych osób. Jeden z kierowców wpadł w ręce organów ścigania zaledwie dwie godziny po przybyciu do Wielkiej Brytanii.
Nie obyło się bez aresztowań
Cztery osoby trafiły do aresztu w związku z przestępstwami imigracyjnymi, jedna osoba - za kradzież samochodu, jazdę bez prawa i pod wpływem narkotyków, a jedna była poszukiwana za uszkodzenie mienia.
W sumie zarekwirowano 72 pojazdy, które nie miały prawa poruszać się po angielskich drogach. Wśród nich znalazły się samochody Ferrari, Lamborghini i Bentleye. Wiele z nich było zarejestrowanych poza Wielką Brytanią, a ich właściciele poruszali się na standardowym ubezpieczeniu, które nie było ważne na Wyspach Brytyjskich.