W skrócie Londyńska policja skonfiskowała 72 luksusowe auta o wartości 6 mln funtów w ciągu trzech dni.

Podczas akcji wykryto liczne wykroczenia, w tym jazdę bez ubezpieczenia, sfałszowane dokumenty oraz fałszywe tablice rejestracyjne.

Zatrzymano poszukiwanych przestępców, odzyskano skradzione pojazdy i ukarano właścicieli mandatem.

Akcję przeprowadzono w dzielnicach Hyde Park, Kensington i Chelsea. Funkcjonariusze kontroli drogie, luksusowe i sportowe samochody. Wykryto zaskakująco wiele wykroczeń, w tym jazdę bez ubezpieczenia, prawa jazdy, ze sfałszowanymi dokumentami i fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Sprawcy tych wykroczeń zostali ukarani mandatami.

Braki przeglądów, ubezpieczenia, opłacenia podatku drogowego

Funkcjonariusze stwierdzili również, że dziesięć samochodów nie posiadało ważnego przeglądu technicznego, a kolejnych jedenaście nie miało opłaconego podatku drogowego.

Dwa zarekwirowane fioletowe Lamborghini materiały prasowe

Efektem akcji było m.in. odzyskanie kilku skradzionych pojazdów oraz aresztowanie ośmiu poszukiwanych osób. Jeden z kierowców wpadł w ręce organów ścigania zaledwie dwie godziny po przybyciu do Wielkiej Brytanii.

Nie obyło się bez aresztowań

Cztery osoby trafiły do aresztu w związku z przestępstwami imigracyjnymi, jedna osoba - za kradzież samochodu, jazdę bez prawa i pod wpływem narkotyków, a jedna była poszukiwana za uszkodzenie mienia.

Ferrari, które nie miało ważnego w Anglii ubezpiecznia materiały prasowe

W sumie zarekwirowano 72 pojazdy, które nie miały prawa poruszać się po angielskich drogach. Wśród nich znalazły się samochody Ferrari, Lamborghini i Bentleye. Wiele z nich było zarejestrowanych poza Wielką Brytanią, a ich właściciele poruszali się na standardowym ubezpieczeniu, które nie było ważne na Wyspach Brytyjskich.

