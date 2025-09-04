W skrócie Polacy coraz częściej wybierają używane samochody marek premium, mimo że przeciętny egzemplarz ma aż 11 lat i ponad 160 tys. km przebiegu.

Na polskich drogach dominują pojazdy importowane, głównie z Niemiec, które często mają za sobą kolizje lub cofnięty licznik.

Budżet konsumentów ogranicza wybór, dlatego wielu decyduje się na starsze, ale lepiej wyposażone auta zamiast nowych modeli niższej klasy.

Liczba samochodów przypadających na 1000 mieszkańców w Polsce rośnie z roku na rok. W 2024 roku w całej Unii Europejskiej zarejestrowanych było łącznie 259 milionów samochodów osobowych. Polska, osiągając poziom 611 pojazdów na 1000 mieszkańców, znalazła się w grupie sześciu państw członkowskich UE o najwyższym wskaźniku motoryzacji.

Niestety, wiek samochodów w Polsce wciąż pozostawia wiele do życzenia - wciąż bowiem jeździmy jednymi z najstarszych aut w UE. Ponad 70 proc. polskich samochodów ma więcej niż dekadę, a pojazdy młodsze niż dwa lata stanowią zaledwie niewielki ułamek - 5,6 proc. całego parku. Na naszych drogach królują wciąż samochody używane, sprowadzane najczęściej zza granicy.

Ma być niemieckie i premium. Samochód wciąż symbolem statusu

Jak wynika z najnowszych danych Carfax (serwis za opłatą udostępnia raporty dotyczące przeszłości aut), statystyczny używany samochód sprawdzany przez polskich użytkowników ma 11 lat i 161 tys. km przebiegu. Ponad 60 proc. jest importowanych z zagranicy. W ostatnich 8 miesiącach najczęściej poszukiwanymi samochodami były:

BMW - średnio 13 lat i 180 tys. km przebiegu,

Audi - średnio 11 lat i 176 tys. km przebiegu,

Volkswagen - średnio 12 lat i 190 tys. km przebiegu,

Mercedes - średnio 13 lat i 166 tys. km przebiegu,

Ford - średnio 11 lat i 160 tys. km przebiegu.

Natomiast jeśli chodzi o konkretne modele, są to:

Według ekspertów, najnowsze dane rynku wtórnego w Polsce pokazują, że mimo ryzyka związanego z zakupem samochodów powypadkowych i niepewnym przebiegiem, wciąż największym powodzeniem cieszą się niemieckie marki. W Polsce od lat utożsamiane są one z solidnością, wysoką jakością, komfortem i świetnymi właściwościami jezdnymi, a ich reputacja bywa na tyle silna, że często przeważa nad obiektywną oceną stanu technicznego pojazdu.

Nie bez znaczenia jest też czynnik aspiracyjny. Dla wielu osób posiadanie BMW czy Audi wciąż stanowi symbol statusu, nawet jeśli auto ma kilkanaście lat

Polacy szukają samochodów po wypadkach i z cofniętym licznikiem

Według analityków Carfax, w przypadku aut sprawdzanych przez polskich kierowców aż 63 proc. odnotowano kolizje lub różnego rodzaju uszkodzenia, a 84 proc. wiązało się z ryzykiem, np. nietypowymi wskazaniami licznika. Połowa tych samochodów pochodziła z zagranicy, a wśród nich również 63 proc. przeszło wypadki.

Decyzje zakupowe Polaków to często kompromis między marzeniami a realiami finansowymi. Część nabywców świadomie akceptuje fakt, że auto jest powypadkowe i ma duży przebieg, uznając, że w tej cenie i tak lepiej wziąć dobrze wyposażony model z segmentu premium niż młodszy, mniej prestiżowy samochód w podstawowej wersji

Nie bez znaczenia jest także budżet, który często decyduje o wyborze samochodu, prowadząc do kierowania się zasadą "mniejszego zła".

Obecnie preferencje cenowe w Polsce koncentrują się na segmencie średnim. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się auta w przedziale 50-100 tys. zł, podczas gdy segment do 20 tys. zł sukcesywnie się kurczy. Jednocześnie dla jednych 50-70 tys. zł to próg pozwalający kupić kilkuletnie auto z segmentu C lub D, dla innych górna granica budżetu, wymuszająca wybór starszego, ale lepiej wyposażonego modelu premium.

