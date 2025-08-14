W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skrytykowała kolejną podwyżkę opłat za autostradę A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Konin.

Autostrada Wielkopolska S.A. po raz drugi w tym roku podwyższa ceny, co budzi sprzeciw kierowców i może skutkować omijaniem płatnego odcinka.

Podwyżka uzasadniana jest inwestycjami i wyższymi kosztami utrzymania, jednak rosnące opłaty najbardziej uderzają w użytkowników autostrady.

Od 11 września 2025 r. Autostrada Wielkopolska S.A. po raz drugi w tym roku podniesie opłaty za przejazd odcinkiem A2 Nowy Tomyśl - Konin. Poprzednia podwyżka, wprowadzona w marcu, oznaczała wzrost cen na każdym odcinku o 2 zł, co podniosło koszt przejazdu samochodem osobowym do 108 zł. Po wakacjach kierowcy muszą liczyć się z kolejnym wzrostem cen.

GDDKiA krytykuje tak częste podwyżki i wysokie stawki

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej podpisanej w 1997 r. Operator tłumaczy podwyżki inwestycjami i wyższymi kosztami utrzymania, ale kierowcy nie zgadzają się z tymi argumentami. Ich stanowisko wspiera Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA nie aprobuje tak częstych i w perspektywie czasu znaczących wzrostów stawek opłat za przejazd. Takie też stanowisko zostało przekazane koncesjonariuszowi w odpowiedzi na informację o planowanej podwyżce opłat

Podwyżki cen za przejazd A2 zachęcą do omijania autostrady

Drogowcy ostrzegają, że planowane podwyżki opłat za przejazd mogą spowodować przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne wobec autostrady A2. Wyższe koszty przejazdu mogą skłonić kierowców, zwłaszcza pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z już i tak obciążonych dróg lokalnych.

Może to wpłynąć na spadek poziomu bezpieczeństwa zarówno uczestników ruchu, jak i mieszkańców okolicznych miejscowości, a także stoi w sprzeczności z rolą autostrad w systemie komunikacyjnym kraju

Ile kosztuje przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Konin

Ostatnia zmiana stawek opłat za przejazd 150 km koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 została wprowadzona 11 marca 2025 roku. Obowiązująca od tego dnia od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem wynosi:

18 PLN - Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1,

36 PLN - Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach),

60 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),

92 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),

138 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami),360 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne).

