Prezentując architekturę 48-woltową producent z Austin wyjaśniał, że systemy 12-woltowe dostępne na rynku osiągnęły już swoje fizyczne granice. Zwiększająca się liczba urządzeń i komputerów pokładowych oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną sprawiły, że pojemność systemów 12-woltowych została wyczerpana. W miarę wzrostu mocy rośnie także natężenie prądu, co prowadzi do przegrzewania się instalacji elektrycznej. Aby temu zapobiec, producenci zaczęli stosować grubsze kable miedziane, co zwiększa wagę pojazdów.

Tesla zwiększyła napięcie do 48 woltów, co pozwoliło na zmniejszenie natężenia prądu o cztery razy przy tym samym poziomie mocy. To przynosi istotne korzyści nie tylko w kwestii bezpieczeństwa pożarowego, ale również w zakresie efektywności i oszczędności. Producenci samochodów mogą stosować cieńsze kable miedziane, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności materiałowe oraz zmniejszenie wagi pojazdów. Straty elektryczne przestają być zatem problemem.