W skrócie Wojewoda Dolnośląska wydała pozwolenie na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S8 pomiędzy Kobierzycami Południe a Jordanowem Śląskim.

Firma PORR zrealizuje odcinek o długości 13,8 km za ponad 400 mln zł, a przed rozpoczęciem prac muszą zostać wycenione i wykupione nieruchomości na trasie.

Budowa S8 z Wrocławia do Kłodzka podzielona jest na siedem etapów, z czego większość odcinków jest już w fazie realizacji lub przygotowań.

Zanim jednak rozpocznie się budowa kolejnego odcinka, niezbędne będzie przeprowadzenie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Wydane pozwolenie na budowę określa granice terenu przewidzianego pod budowę drogi, a niezależni rzeczoznawcy dokładnie określą wartość wszystkich nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Wypłata nastąpi w ciągu 14 dni od momentu, gdy decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Ruszy budowa kolejnego odcinka S8

Budowę odcinka o długości 13,8 km realizuje firma PORR za kwotę 401,1 mln zł. Trasa Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej drogi DK8 i przebiegnie przez tereny gmin Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów Śląski. Zgodnie z projektem powstanie węzeł Jordanów Śląski, a także pięć mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi oraz trzy przepusty.

Nowa droga ekspresowa na południe od Wrocławia. S8 Wrocław - Kłodzko

Budowa drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka podzielona jest na siedem odcinków, a pięć z nich o łącznej długości około 55 km jest już w fazie realizacji. Trasa będzie przedłużeniem kończącej się koło Kobierzyc drogi ekspresowej S8 prowadzącej aż do Białegostoku.

Droga od Kobierzyc do Łagiewnik podzielona jest na trzy odcinki: Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe, Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski i Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód. W grudniu 2023 r. podpisane zostały umowy z wykonawcami, a aktualnie trwają prace projektowe. Co ważne, GDDKiA na te trzy odcinki otrzymała decyzję ZRID.

Budowa drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Kłodzka podzielona jest na siedem odcinków. GDDKiA

Dla odcinka S8 pomiędzy węzłami Łagiewniki Zachód i Niemcza o długości 9,3 km trwa jeszcze postępowanie przetargowe, a w tym roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Z kolei w styczniu bieżącego roku podpisana została umowa na realizację odcinka pomiędzy Niemczą a Ząbkowicami. Fragment o długości 7,9 km i wartości blisko 306 mln zł wybuduje firma Mostostal Warszawa.

14-kilometrowy odcinek między Ząbkowicami Śląskimi i Bardem zrealizuje Grupa Mirbud. Wartość tej inwestycji to ponad 378 mln zł - 14 kwietnia 2025 r. wykonawca złożył do Wojewody Dolnośląskiej wniosek o wydanie decyzji ZRID, a jej uzyskanie planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku. 2 lipca ogłoszony został przetarg na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S8 pomiędzy Bardem i Kłodzkiem.

