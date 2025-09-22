GDDKiA pokazała niezwykły film. 27 tys. ton w ruchu

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała interesujący film, który przedstawia proces nasuwania pierwszej części estakady będącej częścią budowanego węzła Mistrzejowice w ciągu drogi ekspresowej S7. Pod koniec prac konstrukcja miała niemal kilometr długości i ważyła prawie 27 tys. ton.

Skończono nasuwanie pierwszej z estakad będących częścią budowanego węzła Mistrzejowic w ciągu drogi ekspresowej S7.
Skończono nasuwanie pierwszej z estakad będących częścią budowanego węzła Mistrzejowic w ciągu drogi ekspresowej S7.GDDKiA

W skrócie

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała film pokazujący nasuwanie estakady na węźle Mistrzejowice w ramach budowy S7.
  • Proces przesuwania konstrukcji ważącej 27 tys. ton wymagał precyzji i zastosowania specjalnych technik sprężania elementów.
  • Całość prac zakończy się w drugiej połowie 2026 r., kiedy gotowy będzie pełny ring IV obwodnicy Krakowa.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Budowa estakady w ramach węzła Mistrzejowice rozpoczęła się pod koniec września ubiegłego roku. Samo stanowisko do prefabrykacji jest usytuowane w okolicy skrzyżowania ulic Petofiego i Łowińskiego w krakowskiej dzielnicy Wzgórza Krzesławickie. Co ciekawe, miejsce, do którego miała dotrzeć estakada, oddalone jest o niemal kilometr - tam krzyżuje się droga ekspresowa S7 z S52. Segmenty o długości od 17 do 26 m były zbrojone i betonowane w specjalnym szalunku, a po stężeniu i sprężeniu betonu za pomocą siłowników wysuwano je na podpory estakady wraz z wykonanymi w poprzednich cyklach elementami obiektu.

Estakada zmniejszyła się o 0,5 m. Nasuwanie zakończy się jeszcze we wrześniu

Jezdnia w kierunku Warszawy ma 915 m i składa się z 40 segmentów, których łączna długość była jednak większa o 0,5 m. Wszystko za sprawą sprężania każdego elementu z siłą 500 ton specjalnymi liniami, przez co - choć straciła nieco ze swoich wymiarów - to znacznie zwiększona została wytrzymałość. Jezdnia w kierunku Rzeszowa będzie mieć 942 m, składać się z 41 segmentów i ważyć ponad 27 tys. ton. Zakończenie nasuwania planowane jest jeszcze we wrześniu.

Przesuwanie tak potężnej i ciężkiej konstrukcji wymagało precyzji, a każdego miesiąca przygotowywano 3-4 segmenty dla każdej z jezdni. Wysuwanie jednego elementu trwało do 6 godzin z prędkością od 7 do 10 cm na minutę. To maksymalnie 6 metrów na godzinę. Same siłowniki radziły sobie z masą ponad 900 ton, wpychając segmenty na kolejne podpory, aby na końcu zachować dokładność połączenia obu części estakady z tolerancją zaledwie 4 cm. Pod koniec prac cała konstrukcja miała niespełna kilometr długości i ważyła 27 tys. ton.

Awanbek ważył około 90 ton. Główna część estakady została nasunięta

W ostatnich dniach sierpnia zakończone zostało nasuwanie głównej części estakady, a we wrześniu stopniowo dosuwano ją do końca, co trzeba było wykonywać etapami za sprawą znajdującego się na końcu awanbeka, czyli tzw. dziobu montażowego. To stalowa konstrukcja połączona z pierwszym segmentem, która opiera się na przęśle przed segmentem, zapobiegając jego zgięciu i złamaniu. Sam awanbek waży około 90 ton i mierzy 32 m długości.

Zobacz również:

Na budowie drogi S1 pojawiły się komplikacje (fot. ilustracyjne)
Polskie drogi

Niebezpieczne znalezisko na budowie drogi S1. Przyjechali saperzy

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

Do końca roku otworzony zostanie kolejny odcinek S7. Na domknięcie ringu musimy jeszcze poczekać

Od grudnia zeszłego roku kierowcy korzystają z trasy od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice o długości 13,3 km, a w budowie obecnie jest odcinek o długości 5 km od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Ten fragment jest wyjątkowo wymagający, ponieważ powstanie na nim 29 obiektów inżynierskich. Z końcem 2025 r. do użytku zostanie udostępniony 2-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Grębałów i Nowa Huta, a w drugiej połowie 2026 r. planowane jest otwarcie węzła Mistrzejowice i tym samym zamknięcie pełnego ringu IV obwodnicy.

''Wydarzenia'': Problem z ukraińskimi autami. Nie muszą mieć przeglądu technicznegoPolsat NewsPolsat News

Najnowsze