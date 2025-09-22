W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała film pokazujący nasuwanie estakady na węźle Mistrzejowice w ramach budowy S7.

Proces przesuwania konstrukcji ważącej 27 tys. ton wymagał precyzji i zastosowania specjalnych technik sprężania elementów.

Całość prac zakończy się w drugiej połowie 2026 r., kiedy gotowy będzie pełny ring IV obwodnicy Krakowa.

Budowa estakady w ramach węzła Mistrzejowice rozpoczęła się pod koniec września ubiegłego roku. Samo stanowisko do prefabrykacji jest usytuowane w okolicy skrzyżowania ulic Petofiego i Łowińskiego w krakowskiej dzielnicy Wzgórza Krzesławickie. Co ciekawe, miejsce, do którego miała dotrzeć estakada, oddalone jest o niemal kilometr - tam krzyżuje się droga ekspresowa S7 z S52. Segmenty o długości od 17 do 26 m były zbrojone i betonowane w specjalnym szalunku, a po stężeniu i sprężeniu betonu za pomocą siłowników wysuwano je na podpory estakady wraz z wykonanymi w poprzednich cyklach elementami obiektu.

Estakada zmniejszyła się o 0,5 m. Nasuwanie zakończy się jeszcze we wrześniu

Jezdnia w kierunku Warszawy ma 915 m i składa się z 40 segmentów, których łączna długość była jednak większa o 0,5 m. Wszystko za sprawą sprężania każdego elementu z siłą 500 ton specjalnymi liniami, przez co - choć straciła nieco ze swoich wymiarów - to znacznie zwiększona została wytrzymałość. Jezdnia w kierunku Rzeszowa będzie mieć 942 m, składać się z 41 segmentów i ważyć ponad 27 tys. ton. Zakończenie nasuwania planowane jest jeszcze we wrześniu.

Przesuwanie tak potężnej i ciężkiej konstrukcji wymagało precyzji, a każdego miesiąca przygotowywano 3-4 segmenty dla każdej z jezdni. Wysuwanie jednego elementu trwało do 6 godzin z prędkością od 7 do 10 cm na minutę. To maksymalnie 6 metrów na godzinę. Same siłowniki radziły sobie z masą ponad 900 ton, wpychając segmenty na kolejne podpory, aby na końcu zachować dokładność połączenia obu części estakady z tolerancją zaledwie 4 cm. Pod koniec prac cała konstrukcja miała niespełna kilometr długości i ważyła 27 tys. ton.

Awanbek ważył około 90 ton. Główna część estakady została nasunięta

W ostatnich dniach sierpnia zakończone zostało nasuwanie głównej części estakady, a we wrześniu stopniowo dosuwano ją do końca, co trzeba było wykonywać etapami za sprawą znajdującego się na końcu awanbeka, czyli tzw. dziobu montażowego. To stalowa konstrukcja połączona z pierwszym segmentem, która opiera się na przęśle przed segmentem, zapobiegając jego zgięciu i złamaniu. Sam awanbek waży około 90 ton i mierzy 32 m długości.

Do końca roku otworzony zostanie kolejny odcinek S7. Na domknięcie ringu musimy jeszcze poczekać

Od grudnia zeszłego roku kierowcy korzystają z trasy od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice o długości 13,3 km, a w budowie obecnie jest odcinek o długości 5 km od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Ten fragment jest wyjątkowo wymagający, ponieważ powstanie na nim 29 obiektów inżynierskich. Z końcem 2025 r. do użytku zostanie udostępniony 2-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Grębałów i Nowa Huta, a w drugiej połowie 2026 r. planowane jest otwarcie węzła Mistrzejowice i tym samym zamknięcie pełnego ringu IV obwodnicy.

