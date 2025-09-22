Spis treści: Skoda Fabia Edition 130 taniej nawet o 6 tys. zł Skoda Scala Edition 130 z pakietem Convenience Basic Skoda Kamiq Edition 130 z 40 proc. przeceną na wyposażenie Skoda Octavia Edition 130 z upustem nawet 14 tys. zł Skoda Karoq Edition 130 z upustem 39 proc. na wyposażenie Skoda Kodiaq Edition 130 taniej nawet o 10 tys. zł Superb Edition 130 z 55 proc. rabatem i promocyjną ceną

Niedawno pisaliśmy o wyjątkowej propozycji Skody skierowanej do przedsiębiorców. Z okazji 130-lecia działalności marka przygotowała specjalną promocję obejmującą modele Octavia i Kodiaq. Teraz jubileuszowa oferta została poszerzona również o klientów indywidualnych i objęła niemal całą gamę spalinowych modeli czeskiego producenta. Na jakie oszczędności można liczyć?

Jubileuszowa edycja oferuje bogatsze wyposażenie w niższej cenie - w zależności od modelu oszczędności wynoszą od kilkunastu do nawet ponad pięćdziesięciu procent wartości dodatkowych elementów. Ponadto na wszystkie odmiany wyposażeniowe obowiązują teraz atrakcyjne rabaty

Skoda Fabia Edition 130 taniej nawet o 6 tys. zł

Promocja obejmuje między innymi Skodę Fabię. W specjalnej edycji Edition 130 samochód zyskuje dodatkowe elementy wyposażenia - przednie czujniki parkowania, kamerę cofania, a także system bezkluczykowego dostępu Kessy Full. Całość uzupełniają 15-calowe felgi aluminiowe Rotare w kolorze srebrnym.

Wartość tego pakietu wynosi 6100 zł, jednak w ramach jubileuszowej edycji klient dopłaca jedynie 3900 zł, co oznacza oszczędność na poziomie 36 proc. Dodatkowo, w zależności od wersji silnikowej i wyposażeniowej, możliwy jest rabat sięgający nawet 6 tys. zł.

Skoda Fabia to jeden z najchętniej wybieranych modeli marki w Polsce. Informacja prasowa (moto)

Skoda Scala Edition 130 z pakietem Convenience Basic

Skoda Scala w jubileuszowej edycji Edition 130 otrzymała pakiet Convenience Basic, w skład którego wchodzi m.in. alarm i system Safe, kamera cofania, system bezkluczykowego dostępu Kessy Full, tryby jazdy Driving Mode Select oraz przednie czujniki parkowania. Dodatkowo samochód wyposażono w pakiet Winter Premium obejmujący podgrzewane fotele przednie, ogrzewaną kierownicę, elektrycznie podgrzewaną przednią szybę oraz wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy.

Łączna wartość wyposażenia dodatkowego wynosi 7050 zł, jednak w ramach Edition 130 dopłata ogranicza się do 3950 zł, co oznacza 44 proc. oszczędności względem ceny katalogowej. Dodatkowo Scala objęta jest rabatem do 5 tys. zł, w zależności od wersji silnikowej i wyposażeniowej.

Z rozstawem osi 2649 mm Skoda Scala to prawdziwe auto kompaktowe INTERIA.PL

Skoda Kamiq Edition 130 z 40 proc. przeceną na wyposażenie

Skoda Kamiq w jubileuszowej edycji Edition 130 może pochwalić się m.in. pakietem Winter Premium z podgrzewanymi przednimi fotelami i ogrzewaną szybą czołową oraz pakietem Light & View Basic, który dodaje asystenta świateł w deszczu, automatyczne reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz tylne lampy LED.

Łączna wartość zestawu wynosi 4600 zł, natomiast w Edition 130 dopłata ogranicza się do 2500 zł, co oznacza oszczędność na poziomie 40 proc. Dodatkowo model Kamiq dostępny jest z rabatem dochodzącym do 6 tys. zł.

Skoda Kamiq w podstawowej wersji wyposażenia wygląda dość skromnie. Co innego w Edition 130. INTERIA.PL

Skoda Octavia Edition 130 z upustem nawet 14 tys. zł

Skoda Octavia w wersji Edition 130 Essence oferuje kierowcy szereg udogodnień w standardzie. Wśród wyposażenia znalazła się m.in. kamera cofania, animowane tylne światła LED, przedni podłokietnik, dodatkowe gniazda USB-C, zamykany schowek w konsoli centralnej oraz bezprzewodowe połączenie SmartLink. Wartość tego wyposażenia wynosi 7600 zł, jednak w ramach Edition 130 dopłata ogranicza się do 3700 zł, co oznacza oszczędność na poziomie 48 proc.

Jeszcze więcej korzyści zapewnia Octavia Edition 130 Selection. W tej wersji standard poszerzono o reflektory LED Matrix z funkcją Corner, system spryskiwaczy reflektorów z czujnikiem poziomu płynu, przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz adaptacyjny tempomat. W nadwoziu Combi dodano również specjalne tylne zagłówki z rozszerzonymi funkcjami.

Wartość dodatkowego wyposażenia wynosi 7800 zł, a klient dopłaca jedynie 3800 zł, co daje 51 proc. oszczędności. Dodatkowo wszystkie warianty Octavii dostępne są teraz z rabatem sięgającym 14 tys. zł.

Niedawno Skoda Octavia doczekała się faceliftingu. Z zewnątrz zmiany są zaledwie kosmetyczne Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Skoda Karoq Edition 130 z upustem 39 proc. na wyposażenie

W edycji Edition 130 Skoda Karoq zyskuje bogatsze wyposażenie obejmujące przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją wspomagania manewrowania, kamerę cofania oraz reflektory Full LED Matrix. Wartość tych dodatków wynosi 10 200 zł, ale klient w ramach Edition 130 płaci tylko 6200 zł, co oznacza 39 proc. oszczędności. Jubileuszowa oferta przewiduje także rabat sięgający nawet 6 tys. zł, w zależności od wybranej wersji silnikowej i wyposażenia.

Skoda Kodiaq Edition 130 taniej nawet o 10 tys. zł

Największy SUV marki, czyli Skoda Kodiaq, w jubileuszowej wersji Edition 130 otrzymała pakiet Assisted Drive, obejmujący adaptacyjny tempomat działający do prędkości 210 km/h, asystenta pasa ruchu Lane Assist oraz funkcje Emergency Assist i Traffic Jam Assist. Dodatkowo w standardzie znalazł się pakiet Light & View Basic z reflektorami Top LED Matrix, tylnymi światłami LED z animowanymi kierunkowskazami oraz czerwonym pasem świetlnym pomiędzy nimi.

Wartość całego wyposażenia wynosi 10 150 zł, natomiast w Edition 130 klient dopłaca jedynie 6700 zł, co oznacza oszczędność 34 proc. Ponadto model oferowany jest z rabatem sięgającym nawet 10 tys. zł.

Skoda Kodiaq zwraca uwagę swoim uterenowionym charakterem. Na takie drogi pasuje idealnie Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Superb Edition 130 z 55 proc. rabatem i promocyjną ceną

Skoda Superb w jubileuszowej edycji Edition 130 została wyposażona w zaawansowane reflektory Full LED Matrix oraz pakiet Assisted Drive Basic, obejmujący adaptacyjny tempomat, system Adaptive Lane Assist, Emergency Assist i Traffic Jam Assist. Wartość tego wyposażenia wynosi 11 700 zł, jednak w ramach Edition 130 klient dopłaca jedynie 5150 zł, co oznacza oszczędność 55 proc. Dodatkowo model dostępny jest w promocyjnej cenie, z rabatem sięgającym nawet 8 tys. zł.

