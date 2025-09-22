Kolejne przeceny na samochody. Ulubione auto Polaków 14 tys. zł taniej

Skoda obchodzi 130. rocznicę powstania i świętuje ją w wyjątkowy sposób - wprowadzając do oferty wersje Edition 130. To specjalne, jubileuszowe odmiany popularnych modeli, które oferują znacznie bogatsze wyposażenie w korzystniejszej cenie. Kierowcy mogą zyskać nawet ponad połowę wartości dodatkowych opcji, a całą ofertę uzupełniają atrakcyjne rabaty dostępne we wszystkich wersjach wyposażeniowych.

Octavia RS została doposażona w sportowe zawieszenie z krótszymi sprężynami i specjalnymi amortyzatorami o sztywniejszych ustawieniach.Krzysztof MocekINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Skoda Fabia Edition 130 taniej nawet o 6 tys. zł
  2. Skoda Scala Edition 130 z pakietem Convenience Basic
  3. Skoda Kamiq Edition 130 z 40 proc. przeceną na wyposażenie
  4. Skoda Octavia Edition 130 z upustem nawet 14 tys. zł
  5. Skoda Karoq Edition 130 z upustem 39 proc. na wyposażenie
  6. Skoda Kodiaq Edition 130 taniej nawet o 10 tys. zł
  7. Superb Edition 130 z 55 proc. rabatem i promocyjną ceną

Niedawno pisaliśmy o wyjątkowej propozycji Skody skierowanej do przedsiębiorców. Z okazji 130-lecia działalności marka przygotowała specjalną promocję obejmującą modele Octavia i Kodiaq. Teraz jubileuszowa oferta została poszerzona również o klientów indywidualnych i objęła niemal całą gamę spalinowych modeli czeskiego producenta. Na jakie oszczędności można liczyć?

Jubileuszowa edycja oferuje bogatsze wyposażenie w niższej cenie - w zależności od modelu oszczędności wynoszą od kilkunastu do nawet ponad pięćdziesięciu procent wartości dodatkowych elementów. Ponadto na wszystkie odmiany wyposażeniowe obowiązują teraz atrakcyjne rabaty
informuje Skoda. 

Skoda Fabia Edition 130 taniej nawet o 6 tys. zł

Promocja obejmuje między innymi Skodę Fabię. W specjalnej edycji Edition 130 samochód zyskuje dodatkowe elementy wyposażenia - przednie czujniki parkowania, kamerę cofania, a także system bezkluczykowego dostępu Kessy Full. Całość uzupełniają 15-calowe felgi aluminiowe Rotare w kolorze srebrnym.

Wartość tego pakietu wynosi 6100 zł, jednak w ramach jubileuszowej edycji klient dopłaca jedynie 3900 zł, co oznacza oszczędność na poziomie 36 proc. Dodatkowo, w zależności od wersji silnikowej i wyposażeniowej, możliwy jest rabat sięgający nawet 6 tys. zł.

Instalację gazową zamówić można jeszcze do nowej Skody Fabii z silnikiem 1.0 MPI lub 1.0 TSI
Skoda Fabia to jeden z najchętniej wybieranych modeli marki w Polsce.Informacja prasowa (moto)

Skoda Scala Edition 130 z pakietem Convenience Basic

Skoda Scala w jubileuszowej edycji Edition 130 otrzymała pakiet Convenience Basic, w skład którego wchodzi m.in. alarm i system Safe, kamera cofania, system bezkluczykowego dostępu Kessy Full, tryby jazdy Driving Mode Select oraz przednie czujniki parkowania. Dodatkowo samochód wyposażono w pakiet Winter Premium obejmujący podgrzewane fotele przednie, ogrzewaną kierownicę, elektrycznie podgrzewaną przednią szybę oraz wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy.

Łączna wartość wyposażenia dodatkowego wynosi 7050 zł, jednak w ramach Edition 130 dopłata ogranicza się do 3950 zł, co oznacza 44 proc. oszczędności względem ceny katalogowej. Dodatkowo Scala objęta jest rabatem do 5 tys. zł, w zależności od wersji silnikowej i wyposażeniowej.

Z rozstawem osi 2649 mm Skoda Scala to prawdziwe auto kompaktowe
Z rozstawem osi 2649 mm Skoda Scala to prawdziwe auto kompaktoweINTERIA.PL

Skoda Kamiq Edition 130 z 40 proc. przeceną na wyposażenie

Skoda Kamiq w jubileuszowej edycji Edition 130 może pochwalić się m.in. pakietem Winter Premium z podgrzewanymi przednimi fotelami i ogrzewaną szybą czołową oraz pakietem Light & View Basic, który dodaje asystenta świateł w deszczu, automatyczne reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz tylne lampy LED.

Łączna wartość zestawu wynosi 4600 zł, natomiast w Edition 130 dopłata ogranicza się do 2500 zł, co oznacza oszczędność na poziomie 40 proc. Dodatkowo model Kamiq dostępny jest z rabatem dochodzącym do 6 tys. zł.

Skoda Kamiq w podstawowej wersji wyposażenia wygląda dość skromnie
Skoda Kamiq w podstawowej wersji wyposażenia wygląda dość skromnie. Co innego w Edition 130.INTERIA.PL

Skoda Octavia Edition 130 z upustem nawet 14 tys. zł

Skoda Octavia w wersji Edition 130 Essence oferuje kierowcy szereg udogodnień w standardzie. Wśród wyposażenia znalazła się m.in. kamera cofania, animowane tylne światła LED, przedni podłokietnik, dodatkowe gniazda USB-C, zamykany schowek w konsoli centralnej oraz bezprzewodowe połączenie SmartLink. Wartość tego wyposażenia wynosi 7600 zł, jednak w ramach Edition 130 dopłata ogranicza się do 3700 zł, co oznacza oszczędność na poziomie 48 proc.

Jeszcze więcej korzyści zapewnia Octavia Edition 130 Selection. W tej wersji standard poszerzono o reflektory LED Matrix z funkcją Corner, system spryskiwaczy reflektorów z czujnikiem poziomu płynu, przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz adaptacyjny tempomat. W nadwoziu Combi dodano również specjalne tylne zagłówki z rozszerzonymi funkcjami.

Wartość dodatkowego wyposażenia wynosi 7800 zł, a klient dopłaca jedynie 3800 zł, co daje 51 proc. oszczędności. Dodatkowo wszystkie warianty Octavii dostępne są teraz z rabatem sięgającym 14 tys. zł.

Skoda Octavia doczekała się faceliftingu. Z zewnątrz zmiany są zaledwie kosmetyczne
Niedawno Skoda Octavia doczekała się faceliftingu. Z zewnątrz zmiany są zaledwie kosmetyczneKrzysztof MocekINTERIA.PL

Skoda Karoq Edition 130 z upustem 39 proc. na wyposażenie

W edycji Edition 130 Skoda Karoq zyskuje bogatsze wyposażenie obejmujące przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją wspomagania manewrowania, kamerę cofania oraz reflektory Full LED Matrix. Wartość tych dodatków wynosi 10 200 zł, ale klient w ramach Edition 130 płaci tylko 6200 zł, co oznacza 39 proc. oszczędności. Jubileuszowa oferta przewiduje także rabat sięgający nawet 6 tys. zł, w zależności od wybranej wersji silnikowej i wyposażenia.

Skoda Kodiaq Edition 130 taniej nawet o 10 tys. zł

Największy SUV marki, czyli Skoda Kodiaq, w jubileuszowej wersji Edition 130 otrzymała pakiet Assisted Drive, obejmujący adaptacyjny tempomat działający do prędkości 210 km/h, asystenta pasa ruchu Lane Assist oraz funkcje Emergency Assist i Traffic Jam Assist. Dodatkowo w standardzie znalazł się pakiet Light & View Basic z reflektorami Top LED Matrix, tylnymi światłami LED z animowanymi kierunkowskazami oraz czerwonym pasem świetlnym pomiędzy nimi.

Wartość całego wyposażenia wynosi 10 150 zł, natomiast w Edition 130 klient dopłaca jedynie 6700 zł, co oznacza oszczędność 34 proc. Ponadto model oferowany jest z rabatem sięgającym nawet 10 tys. zł.

Skoda Kodiaq zwraca uwagę swoim uterenowionym charakterem. Na takie drogi pasuje idealnie
Skoda Kodiaq zwraca uwagę swoim uterenowionym charakterem. Na takie drogi pasuje idealnieKrzysztof MocekINTERIA.PL

Superb Edition 130 z 55 proc. rabatem i promocyjną ceną

Skoda Superb w jubileuszowej edycji Edition 130 została wyposażona w zaawansowane reflektory Full LED Matrix oraz pakiet Assisted Drive Basic, obejmujący adaptacyjny tempomat, system Adaptive Lane Assist, Emergency Assist i Traffic Jam Assist. Wartość tego wyposażenia wynosi 11 700 zł, jednak w ramach Edition 130 klient dopłaca jedynie 5150 zł, co oznacza oszczędność 55 proc. Dodatkowo model dostępny jest w promocyjnej cenie, z rabatem sięgającym nawet 8 tys. zł.

