W skrócie Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowe przepisy dotyczące homologacji i rejestracji pojazdów, obejmujące także ciągniki rolnicze i hulajnogi elektryczne.

Nowelizacja ujednolici procedury rejestracji pojazdów z krajów UE i spoza niej oraz zwiększy kontrolę techniczną.

Projekt zakłada elektroniczne świadectwa zgodności i wzmocnienie nadzoru nad sprzedawcami i importerami.

Nowe przepisy o homologacji pojazdów

18 września 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (UC95). Dokument przewiduje precyzyjne procedury dopuszczania do ruchu pojazdów sprowadzonych zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza niej.

Resort podkreśla, że obecnie starostwa różnie interpretują przepisy, co prowadzi do niepewności prawnej i problemów przy rejestracji. Nowe zasady mają ujednolicić procedury i zagwarantować, że każdy pojazd dopuszczony do ruchu będzie spełniał wymagane standardy techniczne.

Ciągniki rolnicze z importu pod lupą

Projekt ustawy odnosi się do problemu ciągników rolniczych sprowadzonych spoza UE i zarejestrowanych bez wymaganych dokumentów homologacyjnych. Według Ministerstwa problem dotyczy setek maszyn, które zostały zakupione i zarejestrowane w Polsce w poprzednich latach.

Nowelizacja pozwoli rolnikom, którzy nabyli takie pojazdy w dobrej wierze, na dalszą ich eksploatację. Jednocześnie nie zwalnia to importerów ani dealerów z odpowiedzialności za wprowadzanie na rynek pojazdów bez pełnej dokumentacji.

Hulajnogi elektryczne i nadzór TDT

Istotnym elementem projektu jest wzmocnienie nadzoru Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Dyrektor otrzyma szersze uprawnienia do kontroli pojazdów i części dostępnych w sprzedaży. Szczególny nacisk położono na hulajnogi elektryczne.

Nowe przepisy mają wyeliminować z rynku konstrukcje umożliwiające rozwijanie prędkości powyżej 20 km/h, co ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projekt zakłada także przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i ochronę konsumentów przed sprzedawcami oferującymi pojazdy niespełniające wymogów, np. motorowery sprzedawane jako rowery elektryczne.

Rejestracja pojazdów z państw trzecich

Projekt wprowadza obowiązek rejestracji pojazdów spoza UE, które pozostają w Polsce dłużej niż rok od dnia przekroczenia granicy. Dodatkowo obcokrajowcy, którzy uzyskają w Polsce stałe miejsce zamieszkania (powyżej 185 dni w roku), będą zobowiązani do rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni.

Dzięki tym zmianom pojazdy sprowadzone z państw trzecich zostaną objęte systemem badań technicznych w Polsce, a jednocześnie ograniczone zostanie nadużywanie przepisów dotyczących ruchu międzynarodowego.

Elektroniczne świadectwa zgodności

W projekcie znalazły się także zmiany dotyczące nowych samochodów. Świadectwa zgodności będą przekazywane w formie elektronicznej, co przyspieszy proces rejestracji i ułatwi współpracę z krajami Unii Europejskiej. To rozwiązanie ma uprościć formalności zarówno dla producentów, jak i dla organów rejestrujących.

