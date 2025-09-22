Rząd planuje zaostrzyć kontrolę pojazdów. Na celowniku ciągniki i hulajnogi
Na rynku motoryzacyjnym szykują się zmiany. Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało projekt ustawy, który ma zaostrzyć kontrolę nad homologacją i rejestracją pojazdów, w tym ciągników rolniczych oraz hulajnóg elektrycznych.
W skrócie
- Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowe przepisy dotyczące homologacji i rejestracji pojazdów, obejmujące także ciągniki rolnicze i hulajnogi elektryczne.
- Nowelizacja ujednolici procedury rejestracji pojazdów z krajów UE i spoza niej oraz zwiększy kontrolę techniczną.
- Projekt zakłada elektroniczne świadectwa zgodności i wzmocnienie nadzoru nad sprzedawcami i importerami.
Nowe przepisy o homologacji pojazdów
18 września 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (UC95). Dokument przewiduje precyzyjne procedury dopuszczania do ruchu pojazdów sprowadzonych zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza niej.
Resort podkreśla, że obecnie starostwa różnie interpretują przepisy, co prowadzi do niepewności prawnej i problemów przy rejestracji. Nowe zasady mają ujednolicić procedury i zagwarantować, że każdy pojazd dopuszczony do ruchu będzie spełniał wymagane standardy techniczne.
Ciągniki rolnicze z importu pod lupą
Projekt ustawy odnosi się do problemu ciągników rolniczych sprowadzonych spoza UE i zarejestrowanych bez wymaganych dokumentów homologacyjnych. Według Ministerstwa problem dotyczy setek maszyn, które zostały zakupione i zarejestrowane w Polsce w poprzednich latach.
Nowelizacja pozwoli rolnikom, którzy nabyli takie pojazdy w dobrej wierze, na dalszą ich eksploatację. Jednocześnie nie zwalnia to importerów ani dealerów z odpowiedzialności za wprowadzanie na rynek pojazdów bez pełnej dokumentacji.
Hulajnogi elektryczne i nadzór TDT
Istotnym elementem projektu jest wzmocnienie nadzoru Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Dyrektor otrzyma szersze uprawnienia do kontroli pojazdów i części dostępnych w sprzedaży. Szczególny nacisk położono na hulajnogi elektryczne.
Nowe przepisy mają wyeliminować z rynku konstrukcje umożliwiające rozwijanie prędkości powyżej 20 km/h, co ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projekt zakłada także przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i ochronę konsumentów przed sprzedawcami oferującymi pojazdy niespełniające wymogów, np. motorowery sprzedawane jako rowery elektryczne.
Rejestracja pojazdów z państw trzecich
Projekt wprowadza obowiązek rejestracji pojazdów spoza UE, które pozostają w Polsce dłużej niż rok od dnia przekroczenia granicy. Dodatkowo obcokrajowcy, którzy uzyskają w Polsce stałe miejsce zamieszkania (powyżej 185 dni w roku), będą zobowiązani do rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni.
Dzięki tym zmianom pojazdy sprowadzone z państw trzecich zostaną objęte systemem badań technicznych w Polsce, a jednocześnie ograniczone zostanie nadużywanie przepisów dotyczących ruchu międzynarodowego.
Elektroniczne świadectwa zgodności
W projekcie znalazły się także zmiany dotyczące nowych samochodów. Świadectwa zgodności będą przekazywane w formie elektronicznej, co przyspieszy proces rejestracji i ułatwi współpracę z krajami Unii Europejskiej. To rozwiązanie ma uprościć formalności zarówno dla producentów, jak i dla organów rejestrujących.