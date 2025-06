Nowe zasady mają wejść w życie w pierwszym kwartale 2026 roku i obejmować także używane pojazdy, które będą musiały przechodzić bardziej złożoną i kosztowną procedurę dopuszczenia do ruchu.

Białoruskie nowe ciągniki MTZ Belarus były rejestrowane w Polsce w oparciu o krajowe przepisy, które nie były zgodne z przepisami unijnymi. Następnie ciągniki, już zarejestrowane na terenie UE, trafiały do dealerów w innych krajach członkowskich.

Właśnie rejestracji sprowadzonego z Białorusi ciągnika dotyczyła pierwotna sprawa, którą zajmowały się Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Prokurator Rejonowy z Wałcza złożył w SKO w Koszalinie sprzeciw wobec decyzji starosty, który zezwolił na rejestrację ciągnika. SKO sprzeciw oddaliło, nie dopatrując się błędów w decyzji starosty. Prokurator jednak nie odpuścił i sprawa trafiła do WSA w Szczecinie. Ten sąd z kolei uchylił decyzję SKO i uznał że ciągnik zarejestrowano nielegalnie .

Od tego wyroku odwołał się z kolei "uczestnik postępowania", czyli spółka, która sprowadziła i zarejestrowała pojazd. W efekcie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA odrzucił odwołanie importera i podtrzymał wyrok WSA w Szczecinie, mówiący o tym, że ciągnik zarejestrowano z naruszeniem prawa .

Co to znaczy, że pojazd jest "nowy"?

Wszystko przez to, że polska i unijna definicja pojazdu "nowego" są różne. W Polsce za pojazdy nowe uważano samochody i ciągniki fabrycznie nowe, niezarejestrowane. Natomiast przepisy unijne za nowe pojazdy uważały pojazdy po raz pierwszy wprowadzone na teren Unii Europejskiej. A ponieważ sprowadzane do Polski ciągniki Belarus były już zarejestrowane na Białorusi (chociaż nadal w stanie fabrycznym) to w Polsce rejestrowano je jako używane. Tymczasem zgodnie prawem unijnym powinny przejść procedurą homologacyjną, jak pojazd nowy.