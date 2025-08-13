Polski producent opon w tarapatach. Firma ogranicza produkcję w 2025 roku

W skrócie Firma Oponiarska Dębica S.A. w 2025 roku planuje ograniczyć produkcję, głównie z powodu zmniejszenia zamówień ze strony Goodyeara.

Według prognoz produkcja opon do samochodów osobowych spadnie o 4,49 proc. względem pierwotnych planów, co może wpłynąć na wyniki finansowe spółki.

Goodyear, większościowy udziałowiec Dębicy, otrzymał kolejną pożyczkę od spółki na kwotę 70 mln zł, a łączna wartość pożyczek przekroczyła już 500 mln zł.

Prognozy wskazują, że w wyniku wspomnianego wcześniej ograniczenia produkcji, w 2025 roku w segmencie opon do pojazdów osobowych nastąpi spadek wielkości produkcji o 4,49 proc. w stosunku do pierwotnych planów produkcyjnych. Jak zaznaczono w oficjalnym komunikacie - taka sytuacja może mieć niekorzystny wpływ na rezultaty finansowe spółki.

To nie pierwszy raz, gdy firma ogranicza produkcję

Jednocześnie nie jest to pierwszy taki komunikat spółki w ostatnim czasie. W pierwszych dniach lipca przekazano informację, że w efekcie ograniczenia produkcji prognozy na 2025 rok przewidują spadek w segmencie opon do pojazdów osobowych o 2,6 proc., a w segmencie opon do pojazdów ciężarowych o 5,67 proc. w porównaniu do pierwotnych planów. W minionym roku spółka sprzedała 13,9 mln opon.

Niepokojący stan właściciela Dębicy

Zdaniem analityków rynkowych kondycja finansowa głównego właściciela Dębicy, amerykańskiego Goodyeara, budzi niepokój. W lipcu bieżącego roku Firma Oponiarska Dębica ogłosiła, że zawarła z Goodyear umowę pożyczki o wartości 70 mln zł. Środki zostały przekazane 20 czerwca 2025 roku, a termin ich spłaty ustalono na 24 lipca 2026 roku. Podobne transakcje miały miejsce w marcu 2025 roku oraz w styczniu 2021 roku. Łączna wartość pożyczek udzielonych Goodyearowi przez Dębicę przekracza 500 mln zł.

Dębica zatrudnia ok. 3 tys. pracowników

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon, którego początki sięgają 1939 roku. W grudniu 1995 roku amerykański koncern Goodyear nabył 32,7 proc. akcji spółki, a wkrótce później zwiększył swój udział do poziomu większościowego. Od tamtej pory fabryka w Dębicy jest największym zakładem Goodyeara w Europie oraz jednym z trzech największych na świecie.

W zakładzie w Dębicy powstają opony do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, sprzedawane pod markami Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica oraz Sava, które trafiają na rynki 59 krajów. Fabryka wytwarza również opony na tzw. pierwsze wyposażenie dla największych producentów samochodów na świecie. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia około 3 tys. pracowników, co czyni je jednym z największych pracodawców w województwie podkarpackim.

