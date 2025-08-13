W skrócie Krajowa Izba Ratowników Medycznych odradza policyjne eskorty prywatnych samochodów do szpitali w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Eksperci podkreślają, że kluczowe jest szybkie udzielenie pierwszej pomocy i skontaktowanie się z numerem alarmowym 999.

Proponowane jest opracowanie wspólnych procedur z policją oraz rezygnacja z eskort na rzecz skuteczniejszego działania systemu ratownictwa medycznego.

Pomoc funkcjonariuszy policji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jest czymś zupełnie naturalnym, a w niektórych przypadkach - gdy liczy się każda sekunda - zamiast oczekiwania na zespół karetki pogotowia znacznie lepszym wyjściem było eskortowanie do najbliższego szpitala. Krajowa Izba Ratowników Medycznych (KIRM) przekonuje jednak, że praktyka ta jest "niewłaściwa - a co najważniejsze - naraża na ryzyko osoby transportowane, kierującego pojazdem, jak i innych uczestników ruchu drogowego".

Kluczowy jest telefon pod 999. Zamiast jazdy za policją udzielenie pierwszej pomocy

Do przeprowadzenia eskorty policyjnej najczęściej dochodzi w przypadku, gdy kierowca cywilnego pojazdu zatrzymuje radiowóz i prosi o pomoc. Funkcjonariusze - w dobrej wierze - korzystają z uprawnień, więc decydują się na przeprowadzenie pojazdu do najbliższego szpitala, wykorzystując sygnały świetlne i dźwiękowe. W opinii KIRM jest to spore ryzyko, ponieważ samochodem porusza się zestresowany kierowca. Przekonują jednak, że priorytetem powinno być połączenie z numerem 999 i wykorzystanie możliwości, jakie daje system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dyspozytor medyczny w oparciu o przekazane informacje oceni pilność przypadku, może zdecydować o wysłaniu zespołu ratownictwa medycznego i udzieli instrukcji wspierających policjantów w udzielaniu pierwszej pomocy

Ratownicy proponują nowe rozwiązania zamiast eskorty. Chcą z policją opracować wspólne procedury

Eksperci Krajowej Izby Ratowników Medycznych przekonują, że eskorta policyjna nie jest dobrym wyborem. Opierając się na danych oraz przepisach z innych europejskich krajów proponują, aby opracować z policjantami procedury na wzór tych, które sprawdziły się w innych państwach. Mowa o sytuacjach, gdy osoba znajduje się w stanie zagrożenia życia i wymaga natychmiastowego przetransportowania do najbliższego szpitala.

Według Krajowej Rady Ratownictwa Medycznego w takich sytuacjach policjanci powinni:

ustalić wystąpienie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz konieczności przetransportowania do szpitala,

niezwłocznie skontaktować się z dyspozytorem medycznym poprzez numer alarmowy 999,

udzielić pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

KIRM wystąpiła z propozycją do Komendanta Głównego Policji. Eskorty powinny zostać zaniechane

Prezes KIRM, Mateusz Komza, wystąpił w oficjalnym piśmie skierowanym do Komendanta Głównego Policji o zaniechanie policyjnych eskort prywatnych samochodów do szpitali. Izba przekonuje, że jazda za pojazdem uprzywilejowanym obarczona jest wysokim ryzykiem wypadku. Dodatkowo zazwyczaj w czasie trwania przejazdu nikt nie udziela pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Cywilne pojazdy nie posiadają odpowiedniego osprzętu ani leków, więc transport do szpitala powinien odbywać się w karetce pogotowia.

Pismo skierowane do Komendanta Głównego Policji powstało po wcześniejszych konsultacjach KRRM z osobami funkcyjnymi w Komendzie Głównej Policji. Pozwoli nam formalnie na poruszenie tematu podczas jednego z kolejnych spotkań dotyczących współpracy służb

Ratownicy podkreślają, że w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia kluczowe jest możliwie szybkie udzielenie pierwszej pomocy, które zwiększa szanse na przeżycie. KIRM poinformowała, że w sporej części krajów przepisy zabraniają eskort samochodów prywatnych. Taki zakaz obowiązuje m.in. w USA, gdzie taka możliwość istnieje wyłącznie w przypadku katastrofy naturalnej lub spowodowanej przez człowieka.

