W skrócie Latem temperatura wewnątrz zaparkowanego samochodu błyskawicznie rośnie, osiągając nawet 65 st. Celsjusza w pół godziny.

Niektóre przedmioty, jak elektronika, napoje w szkle, żywność, leki czy aerozole, mogą ulec zniszczeniu lub stać się niebezpieczne w nagrzanym aucie.

Pozostawienie ludzi czy zwierząt w rozgrzanym pojeździe stanowi śmiertelne zagrożenie – nawet krótki postój może doprowadzić do tragedii.

Latem wnętrze samochodu potrafi zamienić się w piekarnik. Badania pokazują, że już po 15 minutach postoju na słońcu temperatura w kabinie może osiągnąć 50 st. Celsjusza, a po pół godzinie przekroczyć 65 st. Celsjusza. Na powierzchni elementów z tworzyw sztucznych odczyty dochodzą nawet do 85 st. Celsjusza. Takie warunki mogą być groźne nie tylko dla elektroniki czy kosmetyków, ale też dla zdrowia i bezpieczeństwa kierowcy.

Jak gorąco robi się w aucie w trakcie upału?

Nawet przy temperaturze powietrza na zewnątrz na poziomie 25 st. Celsjusza, zamknięty samochód nagrzewa się w tempie błyskawicznym. Brak przewiewu i efekt "szklarni" sprawiają, że powietrze w środku jest znacznie cieplejsze niż na zewnątrz. Wysoka temperatura przyspiesza rozkład materiałów, powoduje wyciek substancji chemicznych (m.in. bisfenolu A i ftalanów) oraz zwiększa ryzyko pożaru.

Elektronika może eksplodować od wpływem ciepła

Smartfony, tablety, laptopy, aparaty fotograficzne czy powerbanki to jedne z najbardziej wrażliwych przedmiotów na wysoką temperaturę. Wnętrze auta stojącego w słońcu potrafi nagrzać się do ponad 60 st. Celsjusza, a to wystarczy, by bateria litowo-jonowa zaczęła się rozładowywać w sposób niekontrolowany lub uległa spuchnięciu. W skrajnych przypadkach może dojść do samozapłonu, a nawet wybuchu urządzenia. Dodatkowo wysoka temperatura skraca żywotność podzespołów i powoduje utratę danych.

Szklane butelki - bomba z opóźnionym zapłonem

Pozostawienie w nagrzanym aucie wody, soku, piwa czy napoju gazowanego w szklanej butelce to ryzyko poważnych problemów. Nagrzany płyn rozszerza swoją objętość, a ciśnienie wewnątrz butelki rośnie. W efekcie szkło może pęknąć lub eksplodować, rozlewając zawartość po tapicerce. Wysoka temperatura dodatkowo przyspiesza proces psucia się napojów, które w kilka godzin mogą zacząć fermentować, wydzielając nieprzyjemny zapach trudny do usunięcia.

Jedzenie psuje się w kilkanaście minut

Produkty spożywcze - szczególnie nabiał, mięso, ryby, jajka czy gotowe posiłki - tracą świeżość błyskawicznie w warunkach wysokiej temperatury. W upalnym aucie bakterie namnażają się w ekspresowym tempie, a żywność, która rano była bezpieczna do spożycia, po powrocie może być już potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia. Spożycie takiego jedzenia grozi zatruciem pokarmowym, objawiającym się bólami brzucha, biegunką, a czasem nawet hospitalizacją.

Aerozole i kosmetyki mogą wybuchnąć

Dezodoranty, perfumy, lakier do włosów, odświeżacze powietrza czy kremy w opakowaniach ciśnieniowych są szczególnie niebezpieczne w nagrzanym aucie. Wysoka temperatura powoduje wzrost ciśnienia w puszce lub butelce, co może prowadzić do jej pęknięcia lub wybuchu. Nawet jeśli do eksplozji nie dojdzie, kosmetyki tracą swoje właściwości - perfumy zmieniają zapach, kremy się rozwarstwiają, a lakiery do włosów mogą zatkać atomizer.

Leki tracą skuteczność

Większość leków powinna być przechowywana w temperaturze od 15 do 25 st. Celsjusza. W upale składniki aktywne zaczynają się rozkładać, przez co lek staje się nieskuteczny, a czasem wręcz szkodliwy. Dotyczy to zarówno tabletek, jak i syropów czy insuliny. Nawet krótki postój w nagrzanym aucie może zniszczyć zawartość apteczki podróżnej.

Karty płatnicze i dokumenty się odkształcają

Karty bankowe, karty dostępu czy bilety elektroniczne z paskiem magnetycznym lub chipem są wrażliwe na wysoką temperaturę i promieniowanie UV. W upale plastik może się odkształcić, a pasek rozmagnesować, co sprawi, że karta przestanie działać. Podobny los może spotkać plastikowe dowody osobiste, prawa jazdy czy legitymacje - ich laminat zaczyna się odklejać, a nadruk blaknie.

Zwierząt i ludzi nie wolno zostawiać nigdy w zamkniętym pojeździe

Nawet krótka chwila w nagrzanym aucie może skończyć się tragedią. W temperaturze 50-60 st. Celsjusza przegrzanie organizmu następuje w ciągu kilku minut. Organizm dziecka czy psa nie jest w stanie poradzić sobie z taką sytuacją - dochodzi do udaru cieplnego, utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Straż miejska i policja przypominają, że za pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w aucie grożą poważne konsekwencje prawne, w tym odpowiedzialność karna.

Nie ryzykuj swoim zdrowiem i życiem

Zasada jest prosta - jeśli przedmiot nie zniesie warunków w saunie, nie powinien znajdować się w zamkniętym, nagrzanym samochodzie. Krótki postój w cieniu lub uchylenie szyb nie zapewnia wystarczającego chłodzenia. Najlepsze rozwiązanie to zabranie wartościowych i wrażliwych rzeczy ze sobą, nawet jeśli wymaga to odrobiny wysiłku.

