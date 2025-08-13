Ile wynosi kara za brak OC w 2025? - tabela kar i stawki

Wysokość kary zależy od typu pojazdu i długości przerwy w ubezpieczeniu. W 2025 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto, a opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni bez OC.

Samochody osobowe:

do 3 dni przerwy - 1870 zł

4-14 dni - 4670 zł

powyżej 14 dni - 9330 zł

Samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki samochodowe:

do 3 dni - 2800 zł

4-14 dni - 7000 zł

powyżej 14 dni - 14000 zł

Pozostałe pojazdy, w tym motocykle:

do 3 dni - 310 zł

4-14 dni - 780 zł

powyżej 14 dni - 1560 zł

Po jakim czasie przychodzi wezwanie z UFG?

UFG wysyła wezwanie do zapłaty w ciągu 30 dni od wykrycia braku OC. Fundusz nalicza karę tylko za rok, w którym kontrola wykazała brak ubezpieczenia.

Np. przerwa w OC dotyczyła 2024 r., a kontrola nastąpiła w 2025 r. - kara będzie liczona według opłat obowiązujących w 2025 r., tylko za okres przerwy w tym roku.

UFG korzysta z elektronicznego systemu weryfikacji polis i rejestrów pojazdów. Dlatego nawet jednodniowa przerwa może zakończyć się szybkim otrzymaniem wezwania. Forma wezwania może być tradycyjna - list - lub elektroniczna, jeśli kierowca ma konto ePUAP lub inny kanał kontaktu z funduszem.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Najprostszy sposób uniknięcia problemów to terminowe utrzymanie polisy.

Kup nowe OC przed końcem poprzedniej polisy - szczególnie przy pojazdach kupionych od poprzedniego właściciela. Polisa nie przedłuża się automatycznie. Natychmiast reaguj w przypadku przerwy - wykup ubezpieczenie od razu, aby zmniejszyć kwotę kary.

Udokumentuj wyjątkowe okoliczności - UFG może odstąpić od naliczenia kary lub rozłożyć ją na raty, jeśli:

posiadasz ważne OC w danym okresie lub obowiązek Cię nie dotyczył,

Twoja sytuacja życiowa lub materialna była wyjątkowo trudna (np. poważna choroba, śmierć bliskiego).

Decyzja UFG jest wydawana indywidualnie. Wniosek należy złożyć pisemnie przez formularz dostępny na stronie funduszu i dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności.

