W skrócie Nowelizacja kodeksu drogowego przewiduje odebranie prawa jazdy na 5 lat za jazdę mimo czasowego zatrzymania uprawnień na trzy miesiące.

Nowe przepisy obejmują m.in. rozszerzenie kar za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym.

Zmiany obejmą także obowiązek jazdy w kasku dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg, wyższy limit prędkości dla ciągników oraz ułatwienia dla pojazdów ratowniczych i elektrycznych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Dziś w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w Prawie o ruchu drogowym i szeregu innych ustaw. Chodzi o zakrojoną na szeroką skalę reformę przepisów. Ta zakłada m.in.:

wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku na rowerach, hulajnogach elektrycznych i urządzeniach transportu osobistego dla osób poniżej 16. roku życia,

podniesienie (z 30 do 40 km/h) limitu prędkości dla ciągników rolniczych,

zmiany w przepisach dotyczących poruszania się po drogach publiczny kolumn wojskowych,

dopuszczenia do poruszenia się pojazdów ratownictwa medycznego po buspasach, gdy nie korzystają z sygnałów świetlnych i dźwiękowych,

przedłużenia do 31 grudnia 2027 roku możliwości poruszania się po buspasach samochodów elektrycznych.

Utrata prawa jazdy za prędkość nie tylko w obszarze zabudowanym

Z perspektywy kierowców największą nowością ma być rozszerzenie przepisów mówiących o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zgodnie z projektem, który zyskał już akceptację Komisji Infrastruktury, prawo jazdy na 3 miesiące stracą też kierowcy, którzy przekroczą prędkość o ponad 50 km/h "na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym".

Nowością, która nie przebiła się jeszcze do mediów głównego nurtu są planowane zmiany w art. 103 prawa o ruchu drogowym, dotyczącym cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami. Chodzi o prowadzenie pojazdów w czasie, gdy kierowca objęty jest trzymiesięcznym zatrzymaniem prawa jazdy. Ustawodawca chce, by złamanie takiego "zakazu" skutkowało odbieranie uprawnień do prowadzenia na okres aż 5 lat.

Wsiądziesz bez prawka, nie pojedziesz przez 5 lat

Obecnie, jak precyzuje brzmienie art. 102 prawa o ruchu drogowym (punkt 1d):

"Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy (…) starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy, a jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy".

Nowe przepisy są w tej kwestii prawdziwą rewolucją. W proponowanym brzmieniu 103 prawa o ruchu drogowym (punkt 5.) czytamy, że z starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku:

"kierowania pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w trybie art. 102 ust. 1 pkt 1a, 2, 4, 5 lub 7 lub zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a albo art. 135a ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - na okres 5 lat od dnia stwierdzenia tego zdarzenia".

Sprecyzujmy - wymienione w projekcie ustępy artykułu 102 Prawa o ruchu drogowym mówią m.in. o czasowym zatrzymaniu na okres 3 miesięcy uprawnień do prowadzenia pojazdu za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym (ust. 4) czy przewożenie w pojeździe większej liczby osób, niż wynikałoby to z danych w dowodzie rejestracyjnym (ust. 5).

Do tej pory kierowca, który wsiadł za kierownicę w okresie czasowego zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące narażał się na wydłużenie zakazu na kolejne 6 miesięcy. Teraz ustawodawca zakłada, że osoba taka straci prawo jazdy aż na 5 lat.

Ile osób może rozstać się z prawem jazdy na okres 5 lat, jeśli wsiądą za kierownicę w okresie zatrzymania prawa jazdy?

Złamiesz zakaz - nie pojedziesz przez 5 lat. Nowe prawo zaskoczy kierowców

Jak informuje Interię Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w 2024 roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym prawa jazdy zatrzymano czasowo 23 635 osobom. Aż 263 z nich przyłapane zostały później na prowadzeniu pojazdu w okresie trwania zatrzymania prawa jazdy.

Tegoroczne statystyki (dane na koniec września) mówią o 18 990 zatrzymanych prawach jazdy i 212 kierujących przyłapanych na prowadzeniu pojazdów w czasie obowiązywania "zakazu".

W skali roku mowa więc o setkach kierujących, ale nie można zapominać, że szykowana nowelizacja rozszerza uprawnienia policji do czasowego zatrzymywania praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h również na jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym.

Śmiało można więc prognozować, że - zwłaszcza w pierwszym okresie obowiązywania nowych przepisów - będą one zaskoczeniem dla ogromnej liczby kierujących. Dość przypomnieć, że w 2016 roku (pierwszym pełny rok obowiązywania przepisów o czasowym zatrzymywaniu praw jazdy za +50 km/h w obszarze zabudowanym), uprawnienia do kierowania czasowo straciło w Polsce rekordowe 33 tys. kierowców.

Zgodnie z planowanym terminem, w kluczowych kwestiach szykowane właśnie przepisy miałyby wejść w życie w 3 miesiące od daty ogłoszenia ustawy. Realnym terminem wydaje się obecnie pierwszy kwartał 2026 roku.

Baic 5 z LPG za 1 zł. Polacy znów pokochali nowe auta na gaz INTERIA.PL