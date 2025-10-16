W skrócie Tylne światła przeciwmgielne można włączać tylko, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów.

Za niewłaściwe użycie grozi mandat 200 zł i dwa punkty karne.

Przednich świateł przeciwmgielnych wolno używać również podczas intensywnego deszczu lub śniegu.

Tylne światło przeciwmgielne to obowiązkowy element wyposażenia każdego samochodu zarejestrowanego w Polsce. To intensywnie świecąca, czerwona lampa, umieszczona po lewej stronie zderzaka lub wbudowana w tylną lampę obok świateł pozycyjnych.

Zgodnie z przepisami, wolno jej używać wyłącznie wtedy, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. To kluczowa granica, o której wielu kierowców zapomina. Jeśli więc widać auto jadące przed nami, nawet w lekkiej mgle, tylne światło powinno pozostać wyłączone.

Dlaczego zasada 50 metrów jest tak ważna?

Tylne światło przeciwmgielne świeci bardzo mocno - ma przebić się przez gęstą mgłę, ale w normalnych warunkach oślepia kierowców jadących z tyłu, utrudniając im obserwację drogi. To nie tylko irytujące, ale i niebezpieczne. Nadmierne światło może powodować chwilowe olśnienie, a nawet doprowadzić do kolizji.

Mimo to wielu kierowców uruchamia je zbyt wcześnie - już przy pierwszym zamgleniu, podczas deszczu czy śniegu. To błąd, który może kosztować nie tylko mandat, ale też czyjeś bezpieczeństwo.

Mandaty za nieprawidłowe użycie świateł przeciwmgielnych

Policja może ukarać kierowcę mandatem w wysokości 200 zł i dwoma punktami karnymi za bezzasadne użycie tylnego światła przeciwmgielnego. W przypadku świateł przednich kara jest mniejsza - 100 zł i dwa punkty - ale przepisy są równie konkretne.

Funkcjonariusze rzadko jednak reagują na takie wykroczenia, przez co wielu kierowców czuje się bezkarnych. A szkoda, bo nieprawidłowe używanie świateł przeciwmgielnych zamiast pomagać, potrafi realnie zwiększać ryzyko wypadku.

Przednie światła przeciwmgielne - nie tylko na mgłę

Wbrew pozorom, przednich świateł przeciwmgielnych można używać nie tylko we mgle. Przepisy dopuszczają ich włączenie również w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej intensywnym deszczem lub śniegiem. W takim przypadku należy ich używać razem ze światłami mijania.

Dodatkowo, na krętych drogach oznaczonych specjalnym znakiem można korzystać z przednich świateł przeciwmgielnych także przy dobrej widoczności - pod warunkiem, że jest noc lub świt. Nie każde auto ma jednak takie światła - nie są obowiązkowe, więc ich brak nie stanowi żadnego problemu prawnego.

Jak poprawnie włączać światła przeciwmgielne?

W większości samochodów, aby uruchomić światła przeciwmgielne, trzeba najpierw włączyć światła mijania. Przełącznik znajduje się zwykle na manetce lub przy pokrętle świateł na desce rozdzielczej.

Symbol z liniami skierowanymi w lewo i do dołu oznacza przednie światła przeciwmgielne.

Symbol z liniami skierowanymi w prawo to tylne światło przeciwmgielne.

Przednie światło przeciwmgłowe ma ikonę skierowaną w lewo, tylne - w prawo 123RF/PICSEL

Tylne światło przeciwmgielne ma ratować życie w gęstej mgle, a nie razić innych kierowców. Jeśli widzisz, że auto przed tobą znika z pola widzenia dopiero po kilkudziesięciu metrach - możesz je włączyć. Jeśli jednak wciąż widzisz jego światła - zostaw przycisk w spokoju, bo brak tej wiedzy naprawdę może kosztować 200 zł.

