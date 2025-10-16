W skrócie Kierowcy chcący zaparkować przy Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu muszą przygotować się na specjalne kontrole na terenie jednostki wojskowej.

Wjazd na parking jednostki wojskowej będzie niemożliwy dla aut z zamontowanymi kamerami lub rejestratorami dźwięku i obrazu, jeśli nie zostaną one zdemontowane czy zasłonięte.

Przepisy dotyczące zakazu fotografowania obiektów wojskowych zostały złagodzone w czerwcu 2025 roku, ale podczas Wszystkich Świętych wciąż obowiązują szczególne środki ostrożności.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

To efekt nowych przepisów dotyczących zakazu fotografowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. Wprowadzono je na mocy Ustawy o obronie Ojczyzny i Rozporządzenia Ministra Obrony narodowej z 27 marca 2025 roku, w związku z napiętą sytuacją geopolityczną i prowadzonych przeciwko Polsce działaniami hybrydowymi.

Wrocław ostrzega kierowców - z kamerą nie zaparkujesz przy cmentarzu

Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, dzięki uprzejmości Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, zgodnie z wieloletnią tradycją 31 października i 1 listopada kierowcy będą mogli korzystać z parkingu jednostki wojskowej zlokalizowanej przy Cmentarzu Osobowickim.

W tym roku zmotoryzowani muszą się jednak przygotować na kontrole. Przy wjeździe do jednostki dyżurować mają żołnierze, których zadaniem będzie sprawdzenie, czy wjeżdżające na teren wojskowy pojazdy nie są wyposażone w "urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz".

Samochody wyposażone w kamery nie będą mogły wjechać na parking, chyba że kierowca zdemontuje urządzenie lub pozbawi je możliwości rejestracji.

Masz kamerkę w aucie? Będziesz miał problem z parkowaniem 1 listopada

W przypadku aut fabrycznie wyposażonych w kamery zapisujące obraz, jak np. wszystkie modele Tesli czy BMW wyposażone w BMW Drive Recorder, jedynym rozwiązaniem jest zasłonięcie obiektywów lub - co wydaje się zdecydowanie prostsze - rezygnacja z parkowania na terenie jednostki.

Na wjeździe na parking będą bramki, wojskowi i przedstawiciele służb, którzy sprawdzą wszystkie wjeżdżające na teren parkingu pojazdy pod kątem urządzeń rejestrujących

Jego pracownicy apelują, by kierowcy chcący skorzystać z parkingu na terenie jednostki zawczasu zdemontowali, wyłączyli albo skutecznie zasłonili kamery. Takie przygotowanie usprawni wjazd na parking i oszczędzi zmotoryzowanym nieprzyjemności w czasie kontroli.

Jakie kary za złamanie zakazu fotografowania obiektów wojskowych?

Przypominamy, że pierwotne (zmienione w czerwcu) przepisy zakazujące fotografowania obiektów strategicznych weszły w życie 17 kwietnia bieżącego roku. Na ich mocy policja, straż miejska czy żandarmeria wojskowa otrzymały podstawą prawną do karania osób nagrywających lub fotografujących miejsca objęte zakazem. Te muszą być jednak oznaczone specjalnym znakiem.

Złamanie zakazu naraża na konsekwencje w postaci grzywny a nawet, w uzasadnionych przypadkach, pozbawienia wolności.

Wprowadzenie zakazu jeszcze w kwietniu wywołało wśród zmotoryzowanych spore poruszenie. Narażał on bowiem na kłopoty np. kierowcę przejeżdżającego obok jednostki wojskowej, której obiekty oznaczone zostały takim zakazem. Trzeba jednak pamiętać, że intencją ustawodawcy wprowadzającego zakaz była ochrona infrastruktury, a nie komplikowanie życia zmotoryzowanym.

Przepisy rozporządzenia są nowe, a do regulacji należy podejść rozsądnie, przede wszystkim po to, by ich stosowanie gwarantowało osiągnięcie założonego celu, czyli zapobiegało aktom dywersji

W podobnym tonie wypowiadali się też o nich policjanci drogówki.

Pamiętajmy, że celem wprowadzonych przepisów jest przede wszystkich przeciwdziałanie i utrudnienie działalności szpiegowskiej

I tłumaczył, że nawet w razie zauważenia takiego wykroczenia policjanci muszą wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności konkretnej sprawy.

Celem podejmowanych przez policjantów czynności w sprawach o wykroczenia czy przestępstwa jest określenie zamiaru osoby, której działanie podlega ocenie tj. czym się kierowała, czy miała świadomość i zamiar popełnienia wykroczenia

Ostatecznie, pod ogniem medialnej krytyki i wątpliwości zmotoryzowanych, 25 czerwca 2025 roku uchwalono nowelizację Ustawy o obronie Ojczyzny, która zawęziła zakaz do jednostek wojskowych i obiektów służb specjalnych. Kluczową zmianą jest wyłączenie spod zakazu fotografowania i nagrywania obrazu stanowiącego jedynie szczegół całości, co obejmuje m.in. przypadkowe nagrania z rejestratorów trasy podczas przejazdu obok obiektu wojskowego.

Autem na 1 listopada? Sprawdź, czy będziesz mógł zaparkować

Uspokajamy więc kierowców - obecnie nie ma już podstawy prawnej, która narażałaby zmotoryzowanych na nieprzyjemności za nieświadome lub nieintencjonalne łamanie zakazu. W przypadku Wrocławia warto jednak wziąć sobie do serca jego obowiązywanie i stosować się do poleceń żołnierzy, których obowiązkiem jest przecież zapewnienie bezpieczeństwa jednostki.

Władzom Wrocławia należą się też gratulacje za sprawną akcję informacyjną, która zawczasu powinna przygotować zmotoryzowanych na nowe warunki. Pamiętajmy również, że zakaz obejmuje setki obiektów wojskowych w całym kraju, więc - w kontekście Wszystkich Świętych - podobne obostrzenia mogą też spotkać kierowców w innych regionach.

Byliśmy na pierwszych urodzinach Omoda & Jaecoo w Polsce. Zobacz nowe modele marki Content Studio