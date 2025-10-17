Spis treści: Czechy wprowadzają ograniczenie do 150 km/h na autostradzie Ograniczenie IG-L w Austrii. Powrót do 130 km/h Holandia także podnosi limity prędkości Ograniczenie prędkości na autostradach we Włoszech Nowe limity prędkości na autostradach w Turcji

Jeszcze do niedawna Polska mogła pochwalić się jednym z najwyższych limitów prędkości na autostradach. Podczas gdy w Europie dominują ograniczenia na poziomie 120-130 km/h, u nas, od 2010 roku, limit ten wynosił całe 140 km/h. Poza Niemcami, gdzie część odcinków nie ma limitu prędkości, na taką "rozrzutność" pozwoliła sobie jeszcze tylko Bułgaria.

Czechy wprowadzają ograniczenie do 150 km/h na autostradzie

Czeski rząd zatwierdził podniesienie limitu prędkości na autostradach z 130 do 150 km/h. Zmiana weszła już w życie i od 5 października kierowcy mogą na wybranych odcinkach mocniej wcisnąć gaz. To na razie jednak faza testowa, by zebrać dane i ocenić wpływ nowego limitu na bezpieczeństwo.

Pierwszy fragment, gdzie kierowcy mogą rozpędzić się do 150 km/h, to 60-kilometrowy odcinek autostrady D3 między Czeskimi Budziejowicami a Taborem w południowych Czechach. W planach są także odcinki autostrad D1 (Ostrawa-Przerów) i D11 (Kolin-Hradec Kralove).

Prędkość 150 km/h będzie dozwolona jednak tylko przy dobrych warunkach pogodowych i suchej nawierzchni. Nowe, zdalnie sterowane tablice drogowe pozwolą zarządcom dróg dynamicznie zmieniać dopuszczalną prędkość w zależności od pogody i natężenia ruchu.

Jak podkreśliła czeska administracja, chodzi o "zbieranie doświadczeń i ocenę bezpieczeństwa". Zmiana obejmie jedynie nowe lub gruntownie zmodernizowane odcinki, ponieważ czeskie autostrady liczą zaledwie około 1250 km i tylko część z nich spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Ograniczenie IG-L w Austrii. Powrót do 130 km/h

W Austrii jeszcze niedawno na wielu odcinkach obowiązywało ograniczenie do 100 km/h na wybranych autostradach, w ramach tzw. przepisów IG-L (Immissionsschutzgesetz Luft), mających na celu ograniczenie emisji spalin. Po zniesieniu ograniczenia prędkości IG-L na autostradzie A10 Tauern w kraju związkowym Salzburg w 2023 roku, rząd Styrii podjął teraz podobne kroki i zniósł ograniczenie prędkości na odcinkach autostrady A2 (Sud) i A9 (Pyhrn). Przypomnijmy, że ograniczenie prędkości IG-L nie dotyczyło kierowców w autach elektrycznych.

Ograniczenie do 100 km/h pozostaje ważne w Tyrolu, Górnej Austrii, Karyntii i Vorarlbergu.

Holandia także podnosi limity prędkości

W 2020 roku Holandia wprowadziła bardzo restrykcyjne przepisy - maksymalnie 100 km/h na wszystkich autostradach w dzień, by ograniczyć emisję tlenków azotu. Jednak teraz rząd zaczął się z tego wycofywać. W 2025 roku na wybranych odcinkach znów pojawił się limit 130 km/h. Pierwsze miejsca, gdzie kierowcy mogą przyspieszyć, to m.in. A7 na 32-kilometrowym odcinku tamy Afsluitdijk, a także fragmenty autostrad A7 koło Winschoten i A6 w pobliżu Lelystad.

Ograniczenie prędkości na autostradach we Włoszech

We Włoszech jeszcze niedawno planowano zwiększenie limitu do 150 km/h na niektórych trzypasmowych autostradach. Pomysł zaproponował w 2023 roku wicepremier Matteo Salvini, ale ostatecznie został on odrzucony.

Włoski resort transportu uznał, że korzyści są zbyt małe w stosunku do potencjalnego ryzyka, szczególnie w regionach o dużym natężeniu ruchu. Choć na niektórych autostradach technicznie możliwe jest osiągnięcie takich prędkości, w wielu miejscach działają systemy telematyczne i odcinkowe pomiary prędkości.

Nowe limity prędkości na autostradach w Turcji

Turcja również zdecydowała się na podniesienie ograniczenia, ale tylko na nowo wybudowanych odcinkach. Jeszcze w 2022 roku obowiązywał tam limit 120 km/h, ale obecnie dopuszczalna prędkość wynosi 130, a nawet 140 km/h. Władze tłumaczą to poprawą jakości infrastruktury - nowe trasy mają lepsze nawierzchnie, szersze pasy ruchu i nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

