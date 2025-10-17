Limit prędkości na autostradach w górę. Tutaj można jechać szybciej
W wielu krajach Europy toczy się gorąca dyskusja o ograniczeniach prędkości. Podczas gdy w Niemczech, znanych raczej z autostrad bez narzuconych limitów prędkości, temat wciąż dzieli polityków, niektóre państwa idą w odwrotnym kierunku - podnoszą ograniczenia. W Czechach już można legalnie jechać 150 km/h, a w kilku innych krajach również trwają eksperymenty z wyższymi prędkościami.
Spis treści:
- Czechy wprowadzają ograniczenie do 150 km/h na autostradzie
- Ograniczenie IG-L w Austrii. Powrót do 130 km/h
- Holandia także podnosi limity prędkości
- Ograniczenie prędkości na autostradach we Włoszech
- Nowe limity prędkości na autostradach w Turcji
Jeszcze do niedawna Polska mogła pochwalić się jednym z najwyższych limitów prędkości na autostradach. Podczas gdy w Europie dominują ograniczenia na poziomie 120-130 km/h, u nas, od 2010 roku, limit ten wynosił całe 140 km/h. Poza Niemcami, gdzie część odcinków nie ma limitu prędkości, na taką "rozrzutność" pozwoliła sobie jeszcze tylko Bułgaria.
Czechy wprowadzają ograniczenie do 150 km/h na autostradzie
Czeski rząd zatwierdził podniesienie limitu prędkości na autostradach z 130 do 150 km/h. Zmiana weszła już w życie i od 5 października kierowcy mogą na wybranych odcinkach mocniej wcisnąć gaz. To na razie jednak faza testowa, by zebrać dane i ocenić wpływ nowego limitu na bezpieczeństwo.
Pierwszy fragment, gdzie kierowcy mogą rozpędzić się do 150 km/h, to 60-kilometrowy odcinek autostrady D3 między Czeskimi Budziejowicami a Taborem w południowych Czechach. W planach są także odcinki autostrad D1 (Ostrawa-Przerów) i D11 (Kolin-Hradec Kralove).
Prędkość 150 km/h będzie dozwolona jednak tylko przy dobrych warunkach pogodowych i suchej nawierzchni. Nowe, zdalnie sterowane tablice drogowe pozwolą zarządcom dróg dynamicznie zmieniać dopuszczalną prędkość w zależności od pogody i natężenia ruchu.
Jak podkreśliła czeska administracja, chodzi o "zbieranie doświadczeń i ocenę bezpieczeństwa". Zmiana obejmie jedynie nowe lub gruntownie zmodernizowane odcinki, ponieważ czeskie autostrady liczą zaledwie około 1250 km i tylko część z nich spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Ograniczenie IG-L w Austrii. Powrót do 130 km/h
W Austrii jeszcze niedawno na wielu odcinkach obowiązywało ograniczenie do 100 km/h na wybranych autostradach, w ramach tzw. przepisów IG-L (Immissionsschutzgesetz Luft), mających na celu ograniczenie emisji spalin. Po zniesieniu ograniczenia prędkości IG-L na autostradzie A10 Tauern w kraju związkowym Salzburg w 2023 roku, rząd Styrii podjął teraz podobne kroki i zniósł ograniczenie prędkości na odcinkach autostrady A2 (Sud) i A9 (Pyhrn). Przypomnijmy, że ograniczenie prędkości IG-L nie dotyczyło kierowców w autach elektrycznych.
Ograniczenie do 100 km/h pozostaje ważne w Tyrolu, Górnej Austrii, Karyntii i Vorarlbergu.
Holandia także podnosi limity prędkości
W 2020 roku Holandia wprowadziła bardzo restrykcyjne przepisy - maksymalnie 100 km/h na wszystkich autostradach w dzień, by ograniczyć emisję tlenków azotu. Jednak teraz rząd zaczął się z tego wycofywać. W 2025 roku na wybranych odcinkach znów pojawił się limit 130 km/h. Pierwsze miejsca, gdzie kierowcy mogą przyspieszyć, to m.in. A7 na 32-kilometrowym odcinku tamy Afsluitdijk, a także fragmenty autostrad A7 koło Winschoten i A6 w pobliżu Lelystad.
Ograniczenie prędkości na autostradach we Włoszech
We Włoszech jeszcze niedawno planowano zwiększenie limitu do 150 km/h na niektórych trzypasmowych autostradach. Pomysł zaproponował w 2023 roku wicepremier Matteo Salvini, ale ostatecznie został on odrzucony.
Włoski resort transportu uznał, że korzyści są zbyt małe w stosunku do potencjalnego ryzyka, szczególnie w regionach o dużym natężeniu ruchu. Choć na niektórych autostradach technicznie możliwe jest osiągnięcie takich prędkości, w wielu miejscach działają systemy telematyczne i odcinkowe pomiary prędkości.
Nowe limity prędkości na autostradach w Turcji
Turcja również zdecydowała się na podniesienie ograniczenia, ale tylko na nowo wybudowanych odcinkach. Jeszcze w 2022 roku obowiązywał tam limit 120 km/h, ale obecnie dopuszczalna prędkość wynosi 130, a nawet 140 km/h. Władze tłumaczą to poprawą jakości infrastruktury - nowe trasy mają lepsze nawierzchnie, szersze pasy ruchu i nowoczesne systemy bezpieczeństwa.