Paliwo w Warszawie za 4,99 zł. Specjalna cena tylko w sobotę

Paula Lazarek

Czy w stolicy można jeszcze zatankować paliwo poniżej 5 zł za litr? W sobotę 18 października kierowcy będą mieli taką możliwość. Na nowej stacji paliw przy al. Armii Krajowej 19.

Paliwo po 4,99 zł w Warszawie. Promocja tylko w sobotę 18 października.
Paliwo po 4,99 zł w Warszawie. Promocja tylko w sobotę 18 października.123 rf123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Tanie paliwo w Warszawie - gdzie i kiedy warto zatankować?
  2. Nowa stacja przy trasie S8
  3. Paliwo poniżej 5 zł w Warszawie

Tanie paliwo w Warszawie - gdzie i kiedy warto zatankować?

Przy trasie S8, jednej z głównych arterii wylotowych ze stolicy, otwarto nową stację paliw Moya. Z okazji rozpoczęcia działalności przygotowano jednodniową obniżkę cen.

W sobotę, 18 października, w godzinach od 10:00 do 16:00 kierowcy będą mogli zatankować benzynę PB95 i olej napędowy po 4,99 zł/l. Promocja obejmuje maksymalnie 50 litrów paliwa na jeden paragon i nie dotyczy benzyny 98-oktanowej ani LPG.

Z oferty mogą skorzystać kierowcy, którzy zarejestrują transakcję w aplikacji mobilnej operatora stacji. Dla osób, które skorzystają z promocji w dniu otwarcia, przewidziano tzw. rabat powrotny. W dniach 1-2 listopada, w czasie wzmożonego ruchu związanego ze Świętem Zmarłych - kierowcy będą mogli zatankować paliwo ze zniżką 40 gr/l, korzystając z mobilnego kuponu rabatowego.

    Nowa stacja przy trasie S8

    Obiekt przy al. Armii Krajowej 19 działa całodobowo i jest przystosowany do obsługi zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Lokalizacja przy trasie ekspresowej S8 sprawia, że to dogodny punkt dla kierowców wjeżdżających lub wyjeżdżających ze stolicy. Dla mieszkańców północnych dzielnic Warszawy stacja może stać się jednym z łatwiej dostępnych miejsc tankowania na kierunku wylotowym do Białegostoku.

    Paliwo poniżej 5 zł w Warszawie

    Według danych e-petrol.pl z 15 października 2025 r., średnia cena oleju napędowego w Polsce wynosi 5,95 zł/l, a benzyny PB95 - 5,84 zł/l. Oznacza to, że sobotnia oferta z ceną 4,99 zł/l jest o około 80-90 groszy niższa od rynkowej średniej.

    Najtańsze paliwo w kraju można obecnie znaleźć w województwie lubuskim, gdzie diesel kosztuje średnio 5,80 zł/l, a benzyna 5,74 zł/l. Z kolei najdroższe stacje znajdują się na Mazowszu, gdzie ceny przekraczają 6 zł/l.

