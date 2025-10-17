Spis treści: Pali się kontrolka poduszki powietrznej. Co to znaczy? Najczęstsze przyczyny świecenia kontrolki poduszki powietrznej Czy można jeździć z kontrolką poduszki powietrznej?

W tym okresie roku za większość przypadków odpowiada jedna przyczyna - wilgoć, która dostaje się do wnętrza auta i powoduje problemy z instalacją elektryczną.

Jesienią do kabiny łatwo trafia woda wnoszona na butach lub ubraniu, a w niższych temperaturach często dochodzi do skraplania pary wodnej w zakamarkach wnętrza. Woda i wilgoć osadzają się pod dywanikami, w okolicach foteli oraz w złączach przewodów. To właśnie tam znajdują się newralgiczne elementy systemu SRS (Supplemental Restraint System), który odpowiada za działanie poduszek powietrznych. Nawet niewielka ilość wilgoci potrafi spowodować korozję styków lub chwilową przerwę w obwodzie, a to wystarczy, by zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej.

Pali się kontrolka poduszki powietrznej. Co to znaczy?

System SRS jest bardzo czuły na wszelkie przerwy w obwodzie. Pod fotelami znajduje się wiele wtyczek i przewodów, które w trakcie przesuwania foteli mogą się luzować. Kiedy do tego dojdzie wilgoć, kontakt zostaje przerwany, a sterownik zapisuje błąd. Podczas chłodnych dni akumulator również traci wydajność, a chwilowe spadki napięcia mogą uruchomić kontrolkę, nawet jeśli sam układ poduszek jest sprawny. W starszych samochodach problemem bywa też zużycie maty obecności pasażera, która wysyła błędne sygnały.

Nie bez znaczenia są także wcześniejsze drobne kolizje lub naprawy, po których nie wszystkie elementy systemu zostały wymienione. W takich sytuacjach sterownik może wykrywać niezgodność danych.

Najczęstsze przyczyny świecenia kontrolki poduszki powietrznej

Mechanicy zgodnie wskazują, że najczęstszym powodem zapalenia się kontrolki są uszkodzone połączenia elektryczne. Złącza pod siedzeniami często ulegają korozji lub poluzowaniu. Zdarza się również, że mata wykrywająca obecność pasażera zostaje uszkodzona w czasie czyszczenia wnętrza lub przy montażu fotelika dziecięcego. Kolejną przyczyną mogą być wadliwe czujniki zderzeniowe, które pod wpływem wilgoci wysyłają błędne sygnały. Rzadziej awarii ulega sam sterownik systemu SRS, ale w starszych autach także to się zdarza.

Warto pamiętać, że samo skasowanie błędu nie rozwiązuje problemu. Jeśli przyczyna nie zostanie usunięta, kontrolka zapali się ponownie po kilku uruchomieniach silnika. Dlatego konieczna jest diagnostyka komputerowa, która pozwala określić dokładne źródło usterki.

Czy można jeździć z kontrolką poduszki powietrznej?

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy poduszka pasażera nie została wyłączona przełącznikiem - w wielu samochodach znajduje się on w schowku lub z boku deski rozdzielczej od strony pasażera Jeśli to nie jest powód, trzeba udać się do warsztatu. Mechanik odczyta błędy zapisane w module SRS i wskaże, czy problem leży w czujniku, złączach czy sterowniku. Dopiero po usunięciu usterki można bezpiecznie skasować błąd z pamięci komputera.

Nie zaleca się samodzielnych prób resetowania systemu. Odłączanie akumulatora czy manipulacje przy złączach mogą spowodować uszkodzenie sterownika, a nawet przypadkowe uruchomienie poduszki. Warto też wiedzieć, że auto z zapaloną kontrolką airbagu nie przejdzie przeglądu technicznego, a w czasie kontroli drogowej policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny.

Naprawa usterki systemu poduszek powietrznych może kosztować od około 150 zł, jeśli chodzi jedynie o czyszczenie i zabezpieczenie złączy, do nawet 1,5 tys. zł przy wymianie sterownika. Wysokość kosztów zależy od modelu pojazdu i zakresu uszkodzeń.

