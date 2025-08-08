Jazda bez limitu prędkości w pierwszej chwili brzmi, jak wymarzone miejsce do testowania osiągów swojego samochodu. Taka właśnie zasada obowiązuje na niektórych odcinkach niemieckich autostrad, gdzie ogranicza nas jedynie fabryka. Tam, gdzie naczelna zasada niemieckich autostrad nie obowiązuje, znajdują się ograniczenia prędkości, a za ich egzekwowanie odpowiada system fotoradarów oraz samochody policyjne z wideorejestratorami. Jednak nawet w ich przypadku, ciężko mówić o stuprocentowej dokładności. Urządzenia pomiarowe mają swoją tolerancję, która w kluczowych przypadkach może uchronić nas przed mandatem.

Zakres tolerancji w pomiarach fotoradarem

Niemieckie przepisy są skonstruowane w taki sposób, aby za każdym razem rozstrzygać kwestie sporne, które dotyczą prędkości, na korzyść kierowcy. W przypadku fotoradarów margines błędnego pomiaru jest inny niż w przypadku systemów pomiarowych takich, jak ProViDa. Jeśli fotoradar uwieczni kierowcę, który jechał do 100 km/h, to od zmierzonej prędkości odejmuje się 3km/h. Jeśli nadal będzie ona większa niż dopuszczalna, wówczas można spodziewać się mandatu. W przypadku kierowców jadących powyżej 100 km/h, od zmierzonej wartości odejmuje się 3 proc. prędkości.

Zakres tolerancji przy pomiarach za pomocą ProViDa

Jeśli prędkość kierowcy rejestrowana jest przez radiowóz wyposażony w system ProViDa, margines tolerancji jest wyższy. W przypadku kierowców jadących do 100 km/h od zarejestrowanej prędkości odlicza się 5 km/h, a w przypadku jazdy powyżej 100 km/h, odliczanych jest 5 proc. od wyniku pomiaru.

Policja może również ocenić prędkość pojazdu bez konieczności posiadania urządzeń pomiarowych. Wówczas pod uwagę bierze się wynik przejazdu na odcinku 400-500 metrów przy zachowaniu stałej odległości. Wówczas, według ekspertów z ADAC, margines błędu może wynosić do 20 proc.

Marginesy pomiarów w praktyce

Zastosowanie powyższych marginesów w praktyce wygląda następująco:

Jeśli przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h, kierowca porusza się z prędkością 52 km/h, to pod uwagę bierze się margines obowiązujący dla prędkości poniżej 100 km/h, czyli 3km/h. Po odjęciu 3 km/h od zarejestrowanej prędkości, uznaje się, że kierowca jechał tak naprawdę 49 km/h. Okazuje się, że nie otrzyma mandatu.

W przypadku jazdy z prędkością 131 km/h na odcinku z ograniczeniem do 120 km/h, odlicza się 3 proc. zmierzonej wartości, ponieważ kierowca jechał ponad 100 km/h. W takim przypadku uznaje się, że kierowca jechał 128 km/h. Realnie zatem o 8 km/h przekroczył dozwoloną prędkość i może spodziewać się tego konsekwencji.

Podobnie wygląda to w przypadku kierowców "złapanych" za pomocą systemu ProViDa. Uznaje się, że kierowca jadący z prędkością 52 km/h nie przekroczył limitu prędkości, ponieważ po odjęciu 5 km/h tolerancji, otrzymuje się wynik 47 km/h. Nie powinien w tym przypadku otrzymać mandatu.

Jeśli natomiast ktoś jechał 131 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h i został nagrany za pomocą policyjnego wideorejestratora, najpewniej może spodziewać się mandatu. Po odjęciu 5 proc. od zarejestrowanej prędkości okazuje się, że kierowca poruszał się o 5 km/h za szybko.

Jak dokładne wskazania oferuje prędkościomierz?

W zasadzie każdy kierowca jadący samochodem, opiera swoje przekonanie o tym, że trzyma się założonego limitu prędkości na wskazaniach prędkościomierza. Okazuje się jednak, że praktycznie w żadnym przypadku nie wskazuje on dokładnej prędkości, z którą się poruszamy. W nowszych pojazdach maksymalna rozbieżność pomiędzy realną prędkością, a wskazaniami prędkościomierza może wynosić maksymalnie 10 proc. + 4km/h. Wynika to z unijnych regulacji. W przypadku starszych samochodów, które wyprodukowano przed 1991 rokiem, rozbieżność sięga 7 proc.

W praktyce oznacza to, że mając 100 km/h na liczniku, w rzeczywistości poruszamy się z prędkością 86 km/h. Wbrew pozorom najdokładniejsze okazują się odczyty z satelitów GPS. Zwyczajna nawigacja GPS podaje prędkość, która nie jest uzależniona od czynników takich, jak na przykład zużycie opon.

Mandaty za przekroczenie prędkości w Niemczech

Niemiecki taryfikator mandatów przewiduje surowe kary dla kierowców dopuszczających się przekroczenia prędkości. Różnią się one jednak w zależności od tego, czy wykroczenie popełniono w terenie zabudowanym, czy może poza nim. Znaczenie ma również typ pojazdu, w którym popełniono wykroczenie.

W przypadku przekroczenia prędkości poza terenem zabudowanym za pomocą samochodu osobowego, kierowca może spodziewać się następujących kar:

48,50 euro (ok. 208 zł) za przekroczenie prędkości do 10 km/h,

68,50 euro (ok. 294 zł) za przekroczenie prędkości o 11-15 km/h,

88,50 euro (ok. 380 zł) za przekroczenie prędkości o 16-20 km/h,

128,50 euro (ok. 551 zł) za przekroczenie prędkości o 21-25 km/h,

178,50 euro (ok. 766 zł) za przekroczenie prędkości o 26-30 km/h,

228,50 euro (ok. 980 zł) za przekroczenie prędkości o 31-40 km/h,

348,50 euro (ok. 1495 zł) za przekroczenie prędkości o 41-50 km/h,

508,50 euro (ok. 2180 zł) za przekroczenie prędkości o 51-60 km/h,

633,50 euro (ok. 2718 zł) za przekroczenie prędkości o 61-70 km/h,

738,50 euro (ok. 3169 zł) za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h.

W przypadku zbyt szybkiej jazdy w terenie zabudowanym w samochodzie osobowym, kary mogą wynieść:

58,50 euro (ok. 251 zł) za przekroczenie prędkości do 10 km/h,

78,50 euro (ok. 337 zł) za przekroczenie prędkości o 11-15 km/h,

98,50 euro (ok. 423 zł) za przekroczenie prędkości o 16-20 km/h,

143,50 euro (ok. 616 zł) za przekroczenie prędkości o 21-25 km/h,

208,50 euro (ok. 895 zł) za przekroczenie prędkości o 26-30 km/h,

288,50 euro (ok. 1237 zł) za przekroczenie prędkości o 31-40 km/h,

428,50 euro (ok. 1838 zł) za przekroczenie prędkości o 41-50 km/h,

591,50 euro (ok. 2537 zł) za przekroczenie prędkości o 51-60 km/h,

738,50 euro (ok. 3169 zł) za przekroczenie prędkości o 61-70 km/h,

843,50 euro (ok. 3619 zł) za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h.

