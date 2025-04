W czwartek, 17 kwietnia 2025 roku, wejdzie w życie nowe rozporządzenie regulujące kwestie fotografowania obiektów strategicznych oraz procedury uzyskiwania zezwoleń na ich rejestrowanie. Choć podobne przepisy obowiązywały już wcześniej, ich skuteczne egzekwowanie było utrudnione z powodu braku jednoznacznego oznakowania miejsc objętych zakazem. Nowe regulacje mają to zmienić, wprowadzając jasne zasady i czytelne oznaczenia.

Nowe tablice zakazu fotografowania mają zostać rozmieszczone w niemal 25 tys. miejsc na terenie całej Polski. Co ciekawe, obiekty wojskowe stanowią zaledwie około 3 proc. z tej liczby. Zakazem objęte zostaną m.in. elektrownie, poligony, urzędy wojewódzkie, sądy, a także infrastruktura taka jak mosty, linie kolejowe czy elementy lotnisk. Warto podkreślić, że naruszenie przepisów - nawet jeśli nastąpi nieumyślnie - może skutkować nie tylko mandatem, ale również aresztem lub konfiskatą sprzętu, którym wykonano zakazane zdjęcie.

Zarówno eksperci, jak i pasjonaci fotografii zwracają uwagę, że nowe przepisy wydają się wręcz absurdalne. Ich zdaniem nie powstrzymają one prawdziwych szpiegów, ale z pewnością uprzykrzą życie zwykłym obywatelom. Niejasne pozostają szczegóły dotyczące zakresu zakazu - nie wiadomo, czy dotyczyć on będzie całych budynków, czy jedynie ich fragmentów. A co w sytuacji, gdy tabliczka z zakazem fotografowania znajdzie się tylko w jednej części obiektu i będzie niewidoczna z innej? Albo jeśli zdjęcie zostanie zrobione z takiej odległości, że zakaz po prostu nie będzie dostrzegalny?