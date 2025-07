Według ustaleń lokalnego serwisu Miejski Reporter, do karambolu doprowadził kierowca czarnego BMW M5 , który najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków.

Wypadek rozproszył innych kierowców. Doszło do kolejnej kolizji

W wyniku groźnego zdarzenia, niemal równocześnie na jezdni w przeciwnym kierunku doszło do kolejnej kolizji, w której uczestniczyły dwa inne samochody. Najprawdopodobniej kierowcy zostali rozproszeni widokiem karambolu lub gwałtownie zahamowali, co doprowadziło do dalszych zderzeń.