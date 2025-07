W skrócie PKP usuwa znaki B-20 "STOP” z niektórych przejazdów kolejowych w związku z przepisami dotyczącymi kategorii przejazdów.

Zmiana budzi sprzeciw ekspertów i policji, którzy uważają, że brak znaków B-20 negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo kierowców.

Decyzja wynika z aktualnych regulacji, które przewidują obecność znaku "STOP” jedynie na przejazdach kategorii D bez zachowanej widoczności.

Kwestie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych poruszane są bardzo często, a mimo tego nadal dochodzi na nich do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Zrezygnowanie ze znaków B-20 "STOP" budzi jednak sporo wątpliwości co do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego tym bardziej, że ich demontaż jest niezbędny z powodu obowiązujących przepisów. Znak, który wśród kierowców budzi respekt i znajduje się w niebezpiecznych miejscach, podkreśla, jak ważne jest zatrzymanie pojazdu i upewnienie się, że dalsza jazda jest możliwa.

PKP usuwa z przejazdów kolejowych znaki B-20. Przepisy ważniejsze niż bezpieczeństwo

W pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. na przejazdach kolejowych doszło do 85 wypadków i kolizji, co stanowi wzrost o 12 zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Tylko w czerwcu PKP odnotowało 10 zdarzeń, w wyniku których śmierć poniosły 2 osoby. W obliczu rosnących statystyk zrezygnowanie ze znaków B-20 "STOP" wydaje się zatem kuriozalnym pomysłem.

Jak informuje powiat gostyński, od 10 lipca na pięciu przejazdach kolejowych na linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice znaki B-20 zostaną zdemontowane, ponieważ w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dotyczących skrzyżowań linii kolejowych znajduje się zapis, że znak "STOP" może znajdować się jedynie na przejazdach kategorii D, na których nie są zachowane warunki widoczności. PKP pozbędzie się tego oznakowania z przejazdów kolejowych oznaczonych kategorią C, czyli wyposażonych w sygnalizację świetlną, ale bez szlabanów. W takim przypadku obecność znaku B-20 jest możliwa jedynie w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia sygnalizacji świetlnej.

Przejazdy kolejowe mają być bezpieczniejsze. PKP rezygnuje ze znaków STOP

Należy zaznaczyć, że przejazdy kategorii C są w pełni automatyczne, a ruchem sterują samoczynne sygnalizatory świetlne. Z kolei te, które zaliczane są do kategorii D, nie posiadają sygnalizatorów, a jedynie krzyż św. Andrzeja i czasami oznakowanie B-20. Obowiązuje na nich ograniczenie prędkości dla pociągów do 20 km/h, co nie ma zastosowania w przypadku przejazdów kategorii C. Brak znaków "STOP" może spowodować, że kierowcy będą mniej ostrożni i będzie dochodziło do większej liczby niebezpiecznych sytuacji.

Wśród zmotoryzowanych pojawiła się dyskusja, czy demontaż od lat stojących znaków ma jakikolwiek sens. Innego zdania jest jednak PKP, które przekonuje, że oznakowanie B-20 w tych miejscach jest nie tylko zbędne, ale dodatkowo niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Z demontażem znaków B-20 nie zgadzają się eksperci i policja. PKP usuwa znaki "STOP" z przejazdów kolejowych

Każda forma zwrócenia uwagi kierowcom na zbliżające się niebezpieczeństwo ma sens, tym bardziej że znaki te od lat zamontowane są na pięciu przejazdach kolejowych, więc PKP będzie musiało ponieść koszty związane z ich demontażem. Usunięcie znaków "STOP" zostało negatywnie ocenione przez Komisję ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, powołaną w listopadzie 2024 r. przez Starostę Gostyńskiego. Jej członkowie zaznaczają, że zmiana ta może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kierowców, a brak oznakowania B-20 zwiększy ryzyko wypadków. Tak twierdzi również przedstawiciel policji.

Innego zdania jest PKP i Wojewoda Wielkopolski, pod których naciskiem Starosta Gostyński zdecydował się na demontaż oznakowania B-20 na przejazdach kolejowych na linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice, a dokładniej:

km 192,722 - droga powiatowa nr 4926P (Skoraszewice-Krzyżanki),

km 194,533 - droga powiatowa nr 4940P (Potarzyca-Chwałkowo),

km 195,389 - droga powiatowa nr 4926P (Krobia-Chwałkowo),

km 199,279 - droga powiatowa nr 4928P (Pudliszki-Kuczynka),

km 203,017 - droga powiatowa nr 4911P (miejscowość Karzec).

