Jak podaje Straż Ochrony Kolei, w 2024 r. na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce doszło do 177 wypadków, w których śmierć poniosło 20 osób, a 6 zostało ciężko rannych. Chociaż liczba zdarzeń spadła o 13 względem roku 2023, to niepokój budzi niemalże pięciokrotnie wyższa liczba zarejestrowanych przez kamery naruszeń. W minionym roku było aż 12 277 takich sytuacji.

To kolejne niebezpieczne zdarzenie, do którego doszło w tym roku na przejeździe kolejowym. Funkcjonariusze podkreślają, że w tych miejscach lekceważenie przepisów, czerwonego światła czy znaku STOP może doprowadzić do tragedii.

W pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. doszło do 85 wypadków i kolizji, co stanowi wzrost o 12 zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Tylko w czerwcu doszło do 10 zdarzeń na przejazdach kolejowych, w wyniku których śmierć poniosły 2 osoby.