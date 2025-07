Średnia składka ubezpieczenia OC w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosła 696 zł, co oznacza wzrost o 86 zł (14,1 proc.) względem tego samego okresu w roku poprzednim. Dodatkowo w drugim kwartale bieżącego roku odnotowano dalszy wzrost cen - średnia składka osiągnęła poziom 707 zł, czyli była o 19 zł wyższa niż w pierwszym kwartale 2025 roku.

Wśród kluczowych powodów ciągłego wzrostu kosztów ubezpieczeń najczęściej wskazuje się na rosnącą liczbę szkód oraz zwiększone koszty napraw pojazdów, co przekłada się na wyższą wartość wypłacanych odszkodowań. Wzrost kosztów napraw i odszkodowań stanowi niekorzystną informację dla kierowców, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe będą kontynuowały podwyżki cen OC, by zrekompensować sobie wyższe wydatki. W praktyce oznacza to, że w najbliższych miesiącach nie należy spodziewać się obniżek cen polis OC.