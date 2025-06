Z danych ubezpieczycieli raportowanych do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego wynika, że na koniec marca 2025 liczba aktywnych polis obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przekraczała 30 mln. Z tego tytułu zgłoszono ubezpieczycielom blisko 250 tys. szkód.

Mimo że liczba szkód zgłoszonych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych nieznacznie spadła, kolejny raz wzrosła wysokość wypłaconych w ich ramach odszkodowań. Z tytułu samego tylko obowiązkowego ubezpieczenia OC, w pierwszym kwartale bieżącego roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 2,9 mld zł. Rok wcześniej było to nieco ponad 2,8 mld zł.

Zjawisko nie powinno jednak nikogo dziwić, bo w ostatnim czasie jesteśmy świadkami nieustającego wzrostu cen nowych samochodów , co przekłada się również na wartość likwidowanych szkód. Z danych IBRM Samar wynika, że jeszcze w styczniu 2020 roku średnia cena nowego auta w naszym kraju oscylowała w okolicach 113 tys. zł. W 2023 roku, czyli po wejściu w życie przepisów dotyczących obowiązkowego wyposażenia ADAS, było to już ponad 160 tys. zł. Obecnie - pierwszy raz w historii - przekroczyliśmy pułap 190 tys. zł. Średnia cena nowego samochodu rejestrowanego w Polsce w kwietniu 2025 roku wynosiła już 193 639 zł.

Co pocieszające, zdecydowaną większość, bo blisko 239 tys. stanowiły szkody majątkowe, czyli takie, w których ucierpiały jedynie pojazdy czy elementy infrastruktury. Szkód osobowych, czyli tych, które wiązały się z wypadkami, w których poszkodowani zostali ludzie, a nie z kolizjami, było w pierwszym kwartale ponad 11 tys. zł.

Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie szkody osobowe odpowiadają z reguły za rekordowe regresy. To sytuacje, gdy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie poszkodowanym przez kierowcę bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, a następnie występuje do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.