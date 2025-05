Z danych Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że w kwietniu w Polsce płacono za nowe auto średnio 193 639 zł, czyli o 5 proc. więcej niż przed rokiem. Średnia cena po czterech miesiącach bieżącego roku szybko zbliża się do 188 tys. zł i wynosi obecnie 187 760 zł (+3,9 proc. r./r.). Skąd biorą się szybko rosnące kwoty mimo coraz większej ekspansji chińskich producentów ze stosunkowo przystępną cenowo ofertę?

Jak informuje główny analityk IBRM Samar Michał Hadyś, w kwietniu zanotowano rekordowy w historii udział w rejestracji marek premium. Aż 26,5 proc. nowych aut zarejestrowanych w Polsce w ubiegłym miesiącu to samochody marek kierujących swoją ofertę do zamożniejszej części klientów.

Rosnąca popularność aut segmentu premium to m.in. efekt podwyżek cen samochodów popularnych , które coraz częściej ocierają się cennikowo o modele bardziej renomowanych marek.

W kontekście rosnących średniej ceny nowych samochodów sprzedawanych w Polsce nie sposób też pominąć kurczenia się oferty tańszych modeli popularnych marek. Jeszcze w ubiegłym roku część analityków ostrzegała, że wraz z nowymi limitami emisji CO2 ( przepisy CAFE - Clean Air For Europe ) od stycznia spodziewać się można skokowych wzrostów cen w salonach. Z drugiej strony nie brakowało głosów, że doniesienia o podwyżkach są przesadzone, a nowe kary za przekroczenie emisji CO2 nie będą miały dużego wpływu na ceny samochodów. Rzeczywistość pokazała, że prawda leżała po środku.

Ta od stycznia oferowana jest wyłącznie z napędem hybrydowym, a klienci zainteresowani benzynową wersją 1.5 VVT-i 125 KM muszą posiłkować się autami z poprzedniego rocznika oferowanymi nabywcom w ramach wyprzedaży o nazwie "giełda Toyoty". Wszystkie one zarejestrowane zostały jednak w ubiegłym roku, by producent nie musiał płacić kar za przekroczenie emisji spalin.

Cennikowe przesunięcia nie pozostają bez wpływu na średnią cenę nowych samochodów, bo te szacowane przez SAMAR bazują przecież na nowych rejestracjach. Auta oferowane dziś przez różnych producentów w ramach wyprzedaży rocznika, w zdecydowanej większości, zarejestrowano przed końcem roku, by uniknąć naliczenia kar za emisję CO2. Oznacza to, że nawet jeśli fizycznie trafiają do klientów obecnie, ich niższe ceny nie są brane pod uwagę przy rachunkach dotyczących średniej ceny nowych aut w Polsce.