Efekty grudniowej górki widać w ogłoszeniach dealerskich. Część sprzedawców starało się zarejestrować stojące na placach samochody, by importerzy mogli uniknąć naliczanych od 1 stycznia kar za emisję CO2 . Można więc mówić pewnej ”górce” rejestracji dealerskich - czyli fabrycznie nowych pojazdach z ubiegłego rocznika rejestrowanych przez dealerów w grudniu (przed wejściem w życie nowych przepisów CAFE ). Stanowią one duże obciążenie finansowe dla dealerów, więc ci skłonni są udzielać na nie całkiem sporych rabatów.

Największe pole do oszczędności mają niestety osoby dysponujące wypchanymi portfelami. Listę aut z największymi rabatami otwiera bowiem BMW serii 5. Auto z poprzedniego rocznika kupić można obecnie za 293 100 zł. Oznacza to rabat w wysokości 25 proc, czyli 92 500 zł.

Warto jednak poświęcić chwilę by przestudiować wyposażenie i porównać dane techniczne. Wiele objętych upustami egzemplarze to np. auta sprzed liftingu czy np. z gorszym wyposażeniem, najczęściej z zakresu bezpieczeństwa, którego poziom zmienia się wraz z nowymi wymaganiami homologacyjnymi. Trzeba też wziąć pod uwagę planowany okres eksploatacji. Jeśli planujemy jeździć naszym nowym samochodem przez stosunkowo krótki okres finansowania (np. do 5 lat) uzyskany rabat może nie rekompensować niższej wartości rezydualnej pojazdu na koniec okresu finansowania. Mówiąc krótko, odsprzedając go później kolejnemu nabywcy na różnicy rocznika stracimy więcej niż zyskaliśmy w ramach promocji u dealera.