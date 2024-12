Spis treści: 01 Kupują nie tylko firmy i Kowalscy. Dealerzy walczą o premie

Medialna wrzawa wokół nowych kar za przekroczenia emisji spalin i wynikających z nich, prognozowanych podwyżek cen samochodów, stymulująco działa na rynek nowych aut. W ubiegłym miesiącu w Polsce zarejestrowano blisko 55 tys. nowych samochodów. To o przeszło 7 tys. więcej niż w historycznym - jak do tej pory - listopadzie 1999 roku.

Jak informuje IBRM Samar, tegoroczny listopad jest już dziewiętnastym miesiącem z rzędu, gdy na polskim rynku notujemy wzrost sprzedaży nowych aut. Wynik 54 963 rejestracji jest o przeszło 16,5 proc. wyższy niż w ubiegłym roku. Od 1 stycznia do końca listopada zarejestrowano już w Polsce 495,9 tys. nowych aut osobowych, co oznacza wzrost o ponad 14,5 proc. To ponad 1480 samochodów na dobę czyli... jedno nowe auto na minutę!



Kupują nie tylko firmy i Kowalscy. Dealerzy walczą o premie

Czwarty kwartał tradycyjnie dla rynku oznacza wzrosty rejestracji. W salonach pojawiają się często wyprzedaże roczników, a rozliczani kwartalnie dealerzy walczą o realizację swoich planów sprzedażowych. Dobry wynik oznacza dla nich dodatkowe bonusy, premie i zniżki u producentów.

Dużą część ze "sprzedanych" ostatnim kwartale samochodów stanowią więc tzw. "rejestracje dealerskie", a zarejestrowane w tym okresie auta ostatecznie trafiają na rynek dopiero w kolejnych miesiącach. Nie sposób jednak przecenić motywującego wpływu medialnej wrzawy wokół zaostrzanych od stycznia nowych norm emisji CO2 i kar, jakie w związku z ich przekroczeniem, nakładane będą na producentów aut. W powszechnym odczuciu oznacza to podwyżki cen nowych samochodów, więc duża liczba nabywców chce zdążyć z zakupem przed końcem roku.

Najlepiej sprzedające się auta w Polsce. Toyota straszy i zgarnia klientów

Przykładowo, już w czerwcu prezes Toyota Central Europe Jacek Pawlak prognozował, że po pierwszym stycznia ceny niektórych modeli wzrosnąć mogą nawet o 5 tys. euro czyli blisko 22 tys. zł. Dane z listopada wskazują, że narracja o karach i podwyżkach najlepiej przysłużyła się samej Toyocie. W ubiegłym miesiącu w Polsce zarejestrowano aż 9 829 nowych samochodów japońskiej marki. Skumulowane dane za jedenaście miesięcy mówią o blisko 93 tysiącach rejestracji, czyli aż o 11,4 proc. więcej niż przed rokiem. Obecnie udział Toyoty w ogóle polskiego rynku wynosi już 18,75 proc.

Ulubione samochody polskich klientów: Toyota, Skoda i Volkswagen

Drugie miejsce wśród najczęściej rejestrowanych marek zajęła w listopadzie Skoda (5,3 tys. rejestracji). Skumulowany wynik czeskiej marki od początku roku wynosi 53,2 tys. rejestracji (+14,4 r./r.). Udział Skody w ogóle polskiego rynku nowych aut to obecnie 10,7 proc.

Najniższy stopień podium zajmuje Volkswagen. W listopadzie klienci niemieckiej marki zarejestrowali w Polsce blisko 4 tys. samochodów. Od początku roku na polskich drogach przybyło już blisko 34,2 tys. nowych Volkswagenów. Udział marki w polskim rynku to obecnie 6,9 proc. W pierwszej piątce najchętniej rejestrowanych marek znajdziemy jeszcze siostrzane: 4. Kię i 5. Hyundaia.

Dealerzy Kii sprzedali w tym roku ponad 30,3 tys. samochodów w Polsce (o 9,5 proc. mniej niż przed rokiem), co odpowiada udziałowi w rynku na poziomie 6,1 proc. Skumulowana sprzedaż Hyundaia wynosi obecnie 28,1 tys. pojazdów (+14,5 proc. r./r.), co odpowiada udziałowi w polskim rynku na poziomie 5,7 proc. Najczęściej kupowane nowe samochody w Polsce w 2024 roku to: Toyota Corolla (25 670 szt.; +6,6 proc. r/r), Skoda Octavia (17 179 szt.; +23,5 proc r/r) Toyota Yaris Cross (14 357 szt. +18,4 r/r). Toyota C-HR (13 021 szt.; +33,8 proc r/r) Toyota Yaris (12 944 szt.; +3,67 proc r/r).

Ulubione samochody Kowalskich. Jakie auta kupują klienci indywidualni?

W dalszym ciągu lokomotywą polskiego rynku pozostają rejestracje dokonywane "na firmę". W listopadzie 2024 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 34 proc. Udział firm po jedenastu miesiącach roku 2024 wynosi ponad 68 proc. W rzeczywistości jest nawet większy, bo statystyka nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ani spółek cywilnych, które w CEPiK-u klasyfikowane są w grupie "osób fizycznych".

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris Cross (skumulowana sprzedaż od początku roku 8 239 szt.; +32 proc. r/r). Drugie miejsce zajmuje obecnie Kia Sportage (7 256 szt.; +47,5 proc.), na trzecim - Toyota C-HR (6 163 szt.; +64,5 proc.). W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze: 4. Dacię Duster (5 120 szt.; +31,52 proc.), a na piątym -Toyotę Yaris (4 708 szt. +7,15 proc.).