Spis treści: 01 Polacy wystraszyli się podwyżek. Kolejki w salonach

02 Polacy rzucili się po nowe Toyoty. Boją się podwyżek

03 Najchętniej kupowane samochody osobowe przez klientów indywidualnych w Polsce

Jak wynika z danych IBRM SAMAR i stworzonej przez firmę aplikacji analitycznej Mototrendy, chociaż wielu rodaków narzeka na swoją sytuację ekonomiczną, dealerzy będą mogli zaliczyć bieżący rok do udanych. Do końca września w Polsce zarejestrowano już blisko 400 tys. nowych samochodów, czyli o blisko 14 proc. więcej niż przed rokiem. Co ciekawe, blisko 125 tys. z nowo zarejestrowanych pojazdów trafiło w ręce klientów indywidualnych. Oznacza to, że liczba nowych aut kupowanych przez Kowalskich wzrosła w porównaniu rok do roku aż o 28,6 proc.

Polacy wystraszyli się podwyżek. Kolejki w salonach

Wiele wskazuje na to, że rodacy wystraszyli się zapowiadanych przez producentów na styczeń podwyżek wynikających z nowych limitów emisji CO2 i naliczanych za ich przekroczenie kar. Według różnych szacunków, kara nakładana na producenta wynosić może nawet 2,5-5 tys. euro na samochodzie, co w przeliczeniu na złotówki oznaczać podwyżkę nawet o ponad 20 tys. zł.

Reklama

Problem w tym, że same podwyżki w największym stopniu objąć mogą samochody popularnych producentów, bo te - w przeciwieństwie do aut marek premium - obłożone są najniższymi marżami. Mówiąc wprost - producent nie będzie w stanie ukryć dodatkowych kosztów obniżając marżę, bo - w przypadku aut "wolumentowych" (czyli popularnych) liczy się efekt skali. Same marże są więc bardzo niskie.

Które marki i modele cieszą się obecnie największym powodzeniem wśród klientów indywidualnych w Polsce?

Polacy rzucili się po nowe Toyoty. Boją się podwyżek

Na psychozie strachu, umiejętnie podsycanej kampaniami reklamowymi, najwięcej zyskuje Toyota. W pierwszej dwudziestce najchętniej kupowanych przez klientów indywidualnych nowych aut w Polsce znajdziemy aż sześć modeli japońskiego producenta. Aż pięć z nich - w stosunku do sytuacji z ubiegłego roku - zanotowało dwucyfrowe wzrosty rejestracji wśród klientów indywidualnych. Chodzi o modele:

Toyota Yaris Cross - 6613 rejestracji, +32,66 proc. r./r.

Toyota C-HR - 4431 rejestracji, +60,72 proc. r./r.

Toyota Corolla - 3110 rejestracji, +23,41 proc. r./r.

Toyota RAV4 - 3065 rejestracji, +64 proc. r./r.

Toyota Aygo X - 1798 rejestracji, +48,11 proc. r./r.

Wśród modeli, które cieszą się obecnie największymi wzrostami rejestracji wśród klientów indywidualnych warto też wymienić:

Skodę Octavię (+66,7 proc. r./r.),

Volkswagena Tiguana (+74,35 proc. r./r.),

Renault Captur (+61,6 proc. r./r.),

Skodę Kamiq (+57,5 proc. r./r.).



W przypadku Volkswagena Tiguana trzeba jednak brać pod uwagę, że za wyniki w dużym stopniu odpowiada zapewne zmiana generacyjna, która skutkuje z reguły promocjami na model schodzący i dużym zainteresowaniem nabywców.

Najchętniej kupowane samochody osobowe przez klientów indywidualnych w Polsce

Ciekawie prezentuje się też analiza dotycząca średnich cen poszczególnych modeli, które cieszą się dziś największym zainteresowaniem wśród klientów indywidualnych w Polsce. Jeszcze przed planowanymi na przyszły tok podwyżkami w pierwszej dwudziestce takich aut znajdziemy zaledwie cztery samochody, za które w salonach płacimy dziś średnio poniżej 100 tys. zł.

Pierwsza dwudziestka najchętniej kupowanych przez klientów indywidualnych nowych aut w Polsce:



Toyota Yaris Cross - 6 613 rejestracji, średnia cena 120 454 zł, KIA Sportage - 5 720 rejestracji, średnia cena 152 849 zł, Toyota C-HR - 4 431 rejestracji, średnia cena 167 091 zł, Toyota Yaris - 3 700 rejestracji, średnia cena 101 287 zł, Dacia Duster - 3 612 rejestracji - średnia cena 95 107 zł, Skoda Kamiq - 3 580 rejestracji - średnia cena 111 320 zł, Volkswagen T-Roc - 3 273 rejestracji, średnia cena 142 354 zł, Hyundai Tucson - 3 272 rejestracji, średnia cena 167 924 zł, Toyota Corolla - 3 110 rejestracji, średnia cena 133 819 zł, Toyota RAV4 - 3 065 rejestracji, średnia cena 217 697 zł, Renault Captur - 2 458 rejestracji, średnia cena 100 766 zł, Dacia Sandero - 2 458 rejestracji, średnia cena 76 301 zł, Skoda Octavia - 2 401 rejestracji, średnia cena 131 745 zł, Skoda Fabia - 2 059 rejestracji, średnia cena 82 119 zł, Volkswagen Tiguan - 1 930 rejestracji, średnia cena 174 601 zł, KIA Xceed - 1 880 rejestracji, średnia cena 123 795 zł, Suzuki Vitara - 1 838 rejestracji, średnia cena 110 508 zł, Toyota Aygo X - 1 798 rejestracji, średnia cena 76 818 zł,

Cupra Formentor - 1 754 rejestracji, średnia cena 157 520 zł, Skoda Karoq - 1 753 rejestracji, średnia cena 146 107 zł.