W skrócie Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadza do polskiego systemu ratownictwa medycznego motocyklowe jednostki ratunkowe i zmienia funkcjonowanie zespołów oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Liczba motocyklowych karetek wzrośnie do 35, przy czym każda z nich przypadać będzie na 400 tys. mieszkańców, z głównym zastosowaniem w dużych, zakorkowanych miastach i regionach górskich.

Motocyklowe karetki będą pełnić służbę sezonowo, będą obsługiwane przez ratowników medycznych i zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt.

Chociaż na drogach czasami można było spotkać motocyklowe karetki, to ze względu na obowiązujące przepisy tylko nieliczne mogły być włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Główną przeszkodą była definicja ambulansu w ustawie o PRM, według której był nim pojazd służący do transportu osoby poszkodowanej. Chociaż karetki na dwóch kołach posiadały na liście wyposażenia niezbędny sprzęt do ratowania zdrowia i życia, nie mogły zostać uznane za pełnoprawny ambulans.

Nowy zespół ratownictwa medycznego. Na drogach pojawią się karetki na dwóch kołach

W wyniku wprowadzenia nowych przepisów zespoły ratownictwa medycznego zostały podzielone na:

2-osobowe podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,

3-osobowe podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,

specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego,

motocyklowe jednostki ratunkowe.

Na mocy nowelizacji nie tylko znacznie zwiększy się ich liczba, ale przede wszystkim zostaną włączone do państwowego systemu, jednakże będą oddzielnie kontraktowane przez wojewódzkie oddziały NFZ. Dotychczas w Polsce działało 13 takich zespołów, a ich liczba ma wzrosnąć początkowo do 35. Jedna karetka na dwóch kołach ma przypadać na 400 tys. mieszkańców, a głównie pomoc będą niosły w największych, zakorkowanych miastach oraz w regionach górskich.

Motocyklowe karetki nieść pomoc będą tylko sezonowo

Jednoślady znacznie szybciej mogą docierać do poszkodowanego, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia każda sekunda jest kluczowa. Ze względu na niewielkie gabaryty mogą przeciskać się pomiędzy stojącymi w korkach samochodami, dlatego ich głównym zadaniem będzie możliwie szybkie dotarcie do pacjenta, udzielenie pomocy, a następnie ewentualne zadysponowanie lub odwołanie karetki pogotowia.

Ratownik medyczny Dariusz Gronowski podkreślił, że "nowelizacja ta była bardzo potrzebna, a zmiany powinny być wprowadzone już dawno temu". Opowiedział o sytuacjach, gdy motoambulans docierał na miejsce zdarzenia nawet o 10 minut szybciej niż standardowa karetka pogotowia. Znacznie szybsze udzielenie pierwszej pomocy to nie jedyny plus - medyk wskazuje, że w wielu przypadkach ratownik na motoambulansie będzie mógł samodzielnie udzielić wystarczającej pomocy, dzięki czemu klasyczne zespoły zostaną zadysponowane do innych zdarzeń.

Za kierownicą motocyklowego ambulansu usiądą ratownicy medyczni posiadający prawo jazdy kat. A, a na liście wyposażenia pojazdu znajdzie się niezbędny sprzęt i środki do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednoślady będą posiadały stosowne oznakowanie, a także sygnały świetlne i dźwiękowe. Wiceminister resortu zdrowia Marek Kos przekazał, że początkowo w planie jest uruchomienie 35 jednostek motocyklowych, które będą pełniły służbę od 1 maja do 30 września, maksymalnie przez 12 godzin w ciągu doby.

Zmiany w systemie ratownictwa medycznego. Motocyklowe karetki to dopiero początek

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że zgodnie z nowelizacją ustawy o PRM zmieniony zostanie sposób planowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Regulacje dotyczące liczby pacjentów w SOR-ach będą uwzględniać podział na kategorie stanu zdrowia, zależne od zakresu i poziomu zaawansowania udzielanej pomocy. Dodatkowo wprowadzono zapis określający maksymalny czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego do poszkodowanego (do 45 min), a także nowy sposób kontrolowania działania dyspozytorni, który ma znacznie poprawić efektywność działania.

