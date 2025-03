MG to dziś najchętniej kupowana marka samochodów ”made in China” w Polsce. W całym 2024 roku w naszym kraju zarejestrowano dokładnie 11 335 samochodów chińskich marek, z czego za blisko o 63 proc. (7104 rejestracje) odpowiadały właśnie auta spod znaku MG. To rekordowy wynik, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że od 2023 roku nad Wisłą zadebiutowało ponad 15 marek zza wielkiego muru.

Tym, co najbardziej ucieszy polskich nabywców, jest rabat w wysokości 8000 zł na MG HS . Zniżka dotyczy zarówno aut w wersji spalinowej , jak i wersji plug-in . Aż 4586 z 7104 zarejestrowanych w ubiegłym roku w Polsce MG to właśnie model HS, czyli rodzinny SUV, który śmiało stawać może w szranki z takimi bestsellerami, jak Toyota RAV4 czy Volkswagen Tiguan.

Zniżka na MG HS to tylko jeden ze sposobów zachęcania klientów do odwiedzenia salonów brytyjsko-chińskiego producenta. W ramach wyprzedaży rocznika 2024 dealerzy oferują też dwa okresowe przeglądy w cenie samochodu i pełny pakiet ubezpieczeń (z assistance) za 990 zł.

MG ZS Classic oferowane jest wyłącznie z benzynowym silnikiem 1,5 l DOHC VTI-tech i ręczną, pięciostopniową, skrzynią biegów. To wolnossący, czterocylindrowy silnik z wtryskiem pośrednim, co czyni go idealną jednostką do montażu instalacji gazowej. Silnik osiąga 106 KM przy 6000 obr./min i 141 Nm (4600 obr./min) i zapewnia autu całkiem przyzwoite osiągi. MG ZS Classic przyspiesza do 100 km/h w 10,9 s i osiąga prędkość maksymalną 175 km/h.