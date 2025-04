Wycofane w styczniu z oferty Fiata Tipo to najlepszy przykład na to, jak unijne regulacje wpływają na cenę samochodu. W momencie swojego debiutu w 2016 roku Tipo kosztowało w Polsce od 42 600 zł. Auto oferowane było jako "rodzinny sedan" z klimatyzacją i benzynowym silnikiem 1,4 l (z cenionej przez użytkowników serii Fire).

Tipo przez wiele miesięcy było najchętniej kupowanym przez osoby prywatne nowym samochodem w Polsce. Cenowa sielanka trwała do 2020 roku, gdy - w ramach przepisów CAFE - wprowadzono nowe limity emisji CO2. To zmusiło producenta do wprowadzenia nowego silnika 1.0 T3 Turbo, w wyniku czego cena bazowego modelu podskoczyła do 62 700 zł. Niestety emisja wciąż była za duża, więc w 2022 roku Fiat Tipo otrzymał opracowany przez koncern Stellantis napęd hybrydowy. W efekcie - z budżetowego sedana stał się drogą karykaturą samego siebie.