Co zmieni się na Obwodnicy Trójmiasta?

W ramach prac projektowych przewidziano budowę dwóch rond turbinowych przy węźle Straszyn. GDDKiA ogłosi tutaj przetarg oddzielnie na projekt i na roboty budowlane. Oprócz tego drogowcy zlecą opracowanie projektu koncepcyjnego na rozbudowę drogi S6 do trzech pasów na obu jezdniach na liczącym sześć kilometrów odcinku od węzła Straszyn do węzła Rusocin w ciągu A1 (skrzyżowanie autostrady A1 z drogą krajową nr 6 oraz drogą wojewódzką nr 226) wraz z analizą ruchową powiązanego układu komunikacyjnego. Oprócz tego analiza ma obejmować warianty przebudowy węzła autostradowego w Rusocinie.

Jeśli chodzi o budowę rond turbinowych GDDKiA ma nadzieję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie uzyskana w drugim kwartale 2027 r., a decyzja ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w pierwszym kwartale 2028 roku. Planowo inwestycja ma zostać oddana do ruchu w trzecim kwartale 2029 r.

W przypadku rozbudowy węzła Kowale (wraz z dojazdami od strony węzłów Szadółki i Gdańsk Południe) Program Inwestycji pozwala GDDKiA przygotować przetarg na projekt budowy i materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Inwestycja zakłada również dobudowę trzeciego pasa na blisko trzykilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S6 wraz z pasem awaryjnym.

Drogowcy zwracają uwagę, że w przypadku węzła Szadółki obecnie za projekt odpowiada Miasto Gdańsk. Po zakończeniu prac z nim związanych, dzięki podpisanemu Programowi Inwestycji, to do GDDKiA będzie należeć zadanie ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i realizację całej inwestycji. Oprócz samej rozbudowy wybrany wykonawca będzie miał za zadanie również rozbudować drogę S6 do trzech pasów na odcinku o długości 3,6 km.