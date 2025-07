Absurdalny przepis idzie do kosza. Kierowcy byli traktowani jak szpiedzy

Czy nagrywanie z kamerki samochodowej może narazić kierowcę na karę? Do niedawna tak właśnie było. Nowelizacja przepisów ma to zmienić i wykluczyć z zakazu przypadkowe nagrania z wideorejestratorów. Co dokładnie się zmienia i co oznacza to dla kierowców?