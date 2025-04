W Polsce weszła w życie nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny, mająca przeciwdziałać szpiegostwu, co dotknie m.in. motocyklistów i kierowców.

17 kwietnia 2025 r. wchodzi w życie nowelizacja o obronie ojczyzny, mająca na celu przeciwdziałanie szpiegostwu. Na mocy nowych przepisów policja, straż miejska i żandarmeria wojskowa otrzymają podstawę prawną do ukarania osób nagrywających lub fotografujących miejsca objęte zakazem. Chociaż podobne regulacje prawne obowiązywały już wcześniej, to egzekwowanie ich było utrudnione przez niejednoznacznie określenie miejsc, a także brak spójnego oznakowania.

Chociaż nowelizacja ma głównie utrudnić działania szpiegom, uderzy również w turystów, kierowców oraz motocyklistów. Nagrywając materiały "do szuflady”, robiąc ujęcia na potrzeby stworzenia filmu na YouTube czy tworząc pamiątkę z wyjazdu, istnieje realne ryzyko, że uwiecznione zostanie miejsce objęte zakazem. Nowe przepisy nie rozróżniają, czy dana osoba jest szpiegiem, turystą, mieszkańcem czy początkującym vlogerem - kluczowe jest samo uruchomienie nagrywania lub naciśnięcie migawki.

Eksperci i pasjonaci fotografii twierdzą, że nowe regulacje prawne są absurdalne i zamiast utrudnić działania szpiegom, dotkną zwykłych obywateli. Wciąż brakuje wielu kluczowych informacji, czy zakaz dotyczy całego budynku, fragmentu, a może tylko tej części, obok której znajduje się znak informacyjny. W świetle nowych przepisów wszystko, co znajdzie się na nagraniu, może zostać uznane za naruszenie.

Nie we wszystkich krajach europejskich korzystanie z urządzeń rejestrujących jest zgodne z prawem. Motocykliści muszą wiedzieć, że w Austrii czy Portugalii obowiązuje kategoryczny zakaz używania wideorejestratorów w pojazdach i kamer zamontowanych na kasku. Austriaccy policjanci mogą ukarać kierującego mandatem w wysokości nawet 10 tys. euro.

Trudno jednak oczekiwać, że ktokolwiek będzie planować swoją trasę z uwzględnieniem wszystkich punktów objętych zakazami, tylko po to, by swobodnie móc nagrywać przejażdżkę. Mało prawdopodobne jest również, że ktokolwiek otrzyma zgodę na nagranie spektakularnej "rolki” na moście.

Nowe tablice oznaczające zakaz nagrywania i fotografowania zostaną rozmieszone w niespełna 25 tys. miejsc na terenie całej Polski. Chociaż wydawać się może, że zdecydowana większość dotyczy obiektów wojskowych, to stanowią one zaledwie 3 proc. całości. Ponadto do tego grona zaliczone zostały elektrownie, poligony, urzędy wojewódzkie, sądy, a także infrastruktura taka jak mosty, linie kolejowe czy lotniska.