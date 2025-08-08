W skrócie GDDKiA rozpoczęła pierwsze badania geologiczne pod planowaną Beskidzką Drogę Integracyjną S52, która połączy Bielsko-Białą z zakopianką w Głogoczowie.

Projekt zakłada budowę nowoczesnej drogi ekspresowej o długości 61 km z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, przebiegającej nowym śladem.

Na całym odcinku zostanie wykonanych ponad 6,6 tys. odwiertów i niemal 2,4 tys. sondowań, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest po 2027 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Odcinek drogi ekspresowej S52 pomiędzy Bielskiem-Białą a Głogoczowem nosi nazwę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Nowa trasa połączy Bielsko-Białą z miejscowościami położonymi wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 52 - Kętami, Andrychowem, Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską - oraz z drogą krajową nr 7 w Głogoczowie. Dzięki temu zapewni szybki i bezkolizyjny dojazd niemal do samego Krakowa. Trasa będzie liczyć 61 kilometrów i zostanie poprowadzona nowym śladem. Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Docelowy przebieg drogi Beskidzkiej Drogi Integracyjnej GDDKiA

Ruszyły prace geologiczne. Niezwykłe maszyny wjechały w pole

W styczniu 2025 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację badań geologicznych, opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka drogi ekspresowej S52, przebiegającego między planowanymi węzłami Bielsko-Biała Hałcnów i Bulowice. To najbardziej wysunięty na zachód fragment trasy, stanowiący jednocześnie wschodni wyjazd z Bielska-Białej. Ponad połowa z 16-kilometrowego odcinka przebiegać będzie przez województwo śląskie. Jak wynika z najnowszych informacji, prace geologiczne właśnie się rozpoczęły - na teren przyszłej drogi wjechały specjalistyczne wiertnice.

Badania geologiczne są niezbędne, żeby dobrze rozpoznać teren przyszłej budowy. Wiedząc, co kryje się głęboko pod powierzchnią, będziemy mogli odpowiednio przygotować projekt budowlany nowej trasy

Łącznie ponad 6 tys. odwiertów. Drogowcy ocenią jakość podłoża

Pierwsze odwierty wykonano w bielskiej dzielnicy Lipnik. Dzięki szczegółowemu rozpoznaniu warunków gruntowych drogowcy będą mogli określić m.in., czy podłoże wymaga wzmocnienia, czy konieczna będzie jego wymiana, a także - na jaką głębokość należy wywiercić pale, na których powstaną podpory estakad. Łącznie na całym odcinku BDI planowane jest wykonanie ponad 6,6 tys. odwiertów i prawie 2,4 tys. sondowań. Średnia głębokość odwiertu to 11 m. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, głębokość odwiertu może sięgać nawet 30 m.

Kiedy pojedziemy Beskidzką Drogą Integracyjną?

Droga ekspresowa S52 ma już trzy funkcjonujące odcinki. Dwa pierwsze prowadzą od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. W grudniu 2024 roku dołączyła do nich Północna Obwodnica Krakowa. Wnioski o decyzje ZRID dla czterech odcinków GDDKiA planuje złożyć w 2027 r., a po ich uzyskaniu ogłoszone zostaną przetargi na realizację trasy. Budowa będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL