Droga ekspresowa S52. Pierwszy krok do budowy nowego odcinka

Nowy odcinek S52 obejmie 16 kilometrów trasy między węzłami Bielsko-Biała Hałcnów i Bulowice. To fragment tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, która ma poprawić dostępność komunikacyjną południowej Małopolski. GDDKiA na przygotowanie projektu i dokumentacji przeznaczyła łącznie 45,53 mln zł - ostatecznie wybrano jedną z tańszych ofert spośród dziesięciu złożonych.

Zakres prac, jakie zrealizuje Voessing, obejmuje kompleksowe badania geologiczne, projekt budowlany oraz uzyskanie kluczowej decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Firma odpowiada także za przygotowanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą do rozpoczęcia robót w terenie.

Nowa droga ma usprawnić ruch między Bielskiem-Białą a Krakowem, ale także odciążyć zatłoczone dziś odcinki krajówki i poprawić bezpieczeństwo na trasie. W dłuższej perspektywie będzie to również ważny element systemu transportowego południowej Polski - alternatywa wobec zatłoczonej zakopianki czy drogi krajowej nr 1.

To dopiero początek większego projektu. GDDKiA prowadzi równolegle przetargi na dokumentację dla trzech kolejnych fragmentów S52:

Kalwaria Zebrzydowska - Głogoczów (12 km): również czeka na zgłoszenia do 20 maja.

Chocznia - Kalwaria Zebrzydowska Wschód (20 km): wpłynęło 13 ofert, najtańsza to 42,3 mln zł.

To drugie podejście GDDKiA do przetargów dokumentacyjnych dla BDI. W 2024 roku unieważniono wcześniejszy przetarg z powodu zbyt wysokich ofert i małego zainteresowania. Tym razem postępowanie podzielono na cztery mniejsze części - i jak widać, przyniosło to lepszy efekt.