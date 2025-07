Pierwszym parametrem, na który zwracają uwagę kupujący, jest rozdzielczość nagrywania. Minimum to Full HD, czyli 1920x1080 pikseli przy 30 klatkach na sekundę. To absolutne minimum, poniżej którego nie warto schodzić. Lepszym wyborem będzie jednak rozdzielczość 2K (2560x1440) lub nawet 4K (3840x2160).

Dlaczego wyższa rozdzielczość ma znaczenie? Wyobraźmy sobie sytuację, gdy trzeba odczytać numer rejestracyjny pojazdu, który spowodował kolizję i odjechał z miejsca zdarzenia. W rozdzielczości HD może to być niemożliwe, podczas gdy nagranie 2K czy 4K pozwoli na wyraźne odczytanie nawet drobnych szczegółów.

Kamera z wąskim polem widzenia to jak patrzenie przez dziurkę od klucza. Standardowy obiektyw o kącie 90 stopni pokaże tylko fragment tego, co dzieje się na drodze. Dobra kamera samochodowa powinna mieć kąt widzenia między 140 a 170 stopni.

Szeroki kąt jest kluczowy w sytuacjach, gdy kolizja następuje z boku - na przykład podczas wymijania czy na skrzyżowaniu. Wąski obiektyw może nie uchwycić pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony, przez co nagranie straci wartość dowodową.

Loop Recording w kamerze samochodowej - dlaczego to kluczowa funkcja?

Loop Recording, czyli nagrywanie w pętli, to jedna z najważniejszych funkcji dobrego wideorejestratora. Bez niej kamera po zapełnieniu karty pamięci po prostu przestanie nagrywać. Wyobraźmy sobie, że kupujemy wideorejestrator, montujemy go, a potem przez miesiąc błędnie zakładamy, że wszystko jest nagrywane. Tymczasem karta zapełniła się po tygodniu i od tamtej pory kamera nic nie rejestruje.

G-Sensor w kamerze samochodowej - co to jest i jak działa?

G-Sensor to akcelerometr, który wykrywa gwałtowne przyspieszenia, hamowania czy uderzenia. Gdy kamera wykryje kolizję, automatycznie zabezpiecza nagranie przed nadpisaniem. To kluczowa funkcja - bez niej ważne nagranie może zostać usunięte przez mechanizm pętli. Dobry G-Sensor powinien być regulowany - zbyt czuły będzie aktywować się przy każdej nierówności, zbyt mało wrażliwy może przegapić rzeczywistą kolizję.

Wiele kolizji i aktów wandalizmu ma miejsce, gdy samochód jest zaparkowany. Tryb parkingowy to funkcja, która pozwala kamerze nagrywać nawet przy wyłączonym silniku. Urządzenie może pracować w trybie ciągłym, poklatkowym lub aktywować się tylko przy wykryciu ruchu. Aby tryb parkingowy działał, kamera musi być podłączona do akumulatora pojazdu. Ważne jest, żeby miała też funkcję ochrony przed rozładowaniem baterii - powinna automatycznie się wyłączyć, gdy napięcie spadnie poniżej bezpiecznego poziomu.

Kamera samochodowa do jazdy nocnej - na co zwrócić uwagę?

Rynek obfituje w kamery z funkcjami, które brzmią efektownie, ale w praktyce są bezużyteczne. Ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu czy wykrywanie zmęczenia kierowcy to często tylko marketing. Podobnie z rozdzielczością - 4K brzmi imponująco, ale generuje ogromne pliki. Warto upewnić się, że nasz komputer będzie w stanie je odtwarzać i że mamy odpowiednio pojemną kartę pamięci.

Najlepsza kamera źle zamontowana będzie bezużyteczna. Urządzenie musi być umieszczone tak, żeby nie ograniczać pola widzenia kierowcy - za to grozi mandat do 3 tys. złotych. Idealna lokalizacja to środek szyby, tuż za lusterkiem wstecznym.