Danyang-Kunshan Grand Bridge to najdłuższy most na świecie

Danyang-Kunshan Grand Bridge ma dokładnie 164,8 km długości. Znajduje się w prowincji Jiangsu, wchodzi w skład trasy Kolei Dużych Prędkości Pekin-Szanghaj. Przebiega przez Delty Rzeki Jangcy, poprzecinanej nizinami ryżowymi, kanałami, rzekami i jeziorami. Most biegnie mniej więcej równolegle do wspomnianej rzeki - od 8 do 80 km na południe od rzeki. Przebiega przez północne skraje aglomeracji Danyang, przez Changzhou, Wuxi, Suzhou, a kończąc na Kunshan.

Ile mierzy najdłuższy most świata?

Najdłuższy most świata składa się z dwóch głównych sekcji: sekcji Danyang o długości 52,4 km i sekcji Kunshan o długości 112,4 km. Łączą się one, tworząc imponującą strukturę o długości całkowitej 164,8 km.

Sekcja nad jeziorem Yangcheng opiera się na 2000 filarów i do jej konstrukcji wykorzystano 450 000 ton stali. Została zaprojektowana tak, aby mogły pod nią przepływać statki. Konstrukcja mostu obejmuje nawet 9-kilometrowy odcinek nad otwartą wodą przez jezioro Yangcheng w Suzhou.

Najdłuższy most świata ma niemal 165 km długości /fot. Xinhua News/East News /East News .

Jaki jest najdłuższy drogowy most świata

Co ważne, listę najdłuższych mostów świata zdominowały konstrukcje zaprojektowane na potrzeby kolei. Mosty przystosowane do transportu kołowego są znacznie krótsze. Najdłuższy zbudowano nieco na wschód od Bangkoku - to Bang Na Expressway. Ma 54 km długości i postawiono go jako rozwiązanie problemu korków w okolicach Bangkoku. Łączy on dystrykt Bang Na z prowincją Chachoengsao.

5 najdłuższych mostów na świecie

Wracając do kolejowych rekordzistów - w pierwszej piątce nie ma ani jednego, który były krótszy niż 100 km. Top 5 wygląda następująco:

Danyang-Kunshan Grand Bridge (Chiny) - 164,8 km Changhua-Kaohsiung Viaduct (Tajwan) - 157,3 km Kita-Yaita Viaduct (Japonia) - 114,4 km Tianjin Grand Bridge (Chiny) - 113,7 km Cangde Grand Bridge (Chiny - 105,8 km

Gdzie jest najdłuższy most drogowy w Polsce?

Przy okazji warto wspomnieć o polskim rekordziście. Tytuł najdłuższego mostu drogowego w Polsce przypada mostowi autostradowemu w Rozgartach pod Grudziądzem. Mierzy on 1953 metry i 60 centymetrów. Wchodzi w skład autostrady A1 biegnącej z północy na południe kraju. Łączy węzeł autostrady A1 "Nowe Marzy" z węzłem "Grudziądz", przecinając jednocześnie Wisłę. Został oddany do użytku w 2011 roku.

