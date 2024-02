Jest wykonawca kolejnego odcinka S12. GDDKiA wybrała najtańszą ofertę

Budowa trasy ekspresowej S12 to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w naszym kraju. Trasa ma ułatwić podróż pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą państwa, a tym samym krajami Unii Europejskiej i Ukrainy. Jej początek będzie znajdował się u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, a koniec na przejściu granicznym w Dorohusku.

Wartość oferty to około 452 mln zł.

Jak poinformowała GDDKiA właśnie udało się wybrać najkorzystniejszą ofertę na realizacje jej ponad 14-kilometrowego odcinka od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy. W postępowaniu przetargowym ogłoszonym na początku września 2023 roku, wygrała propozycja firmy Budimex. Koszt inwestycji określono na około 452 mln zł. Drogowcy podkreślają jednak, że podpisanie umowy będzie możliwe, jeśli żadna ze stron biorących udział w przetargu nie odwoła się od decyzji.

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego w tym również wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miejscowości, przez które przechodzi obecna DK12. Realizacja drogi ekspresowej poprawi warunki ruchu, bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg, a także warunki środowiskowe dla mieszkańców w sąsiedztwie istniejącej DK12. podkreśla GDDKiA.

S12 - Przysucha. Zakres inwestycji

Reklama

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa drogi posiadającej dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach w układzie 2+2. Nitka zostanie poprowadzona nowym śladem, poza istniejącym pasem drogowym drogi krajowej nr 12, przez tereny rolne i leśne. W ramach inwestycji na odcinku zostaną także wybudowane Miejsca Obsługi Podróżnych oraz trzy węzły drogowe. Z uwagi na położenie odcinka, konieczna będzie także realizacja 35 wiaduktów drogowych.

Zdjęcie Nitka zostanie poprowadzona nowym śladem, poza istniejącym pasem drogowym drogi krajowej nr 12, przez tereny rolne i leśne. / GDDKiA

Przyszła trasa S12 w województwie mazowieckim będzie miała długość ok. 107 km. W najbliższym czasie mają ruszyć przetargi na kolejne kluczowe odcinki. Budowa całej drogi jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z zaznaczeniem ewentualnego przesunięcia daty oddania do 2033 r.