W skrócie Audi zaprezentowało Concept C, zwiastujący nową generację kultowego modelu TT.

Nowy model TT będzie dostępny w wersji elektrycznej i spalinowej, z innowacyjnym twardym, składanym dachem.

Wprowadzenie Concept C to element szerokiej ofensywy modelowej Audi, której celem jest odmłodzenie portfolio marki.

Audi TT debiutowało w 1998 roku i stało się prawdziwą sensacją. Samochód bazował technologicznie na platformie PQ34 powszechnie wykorzystywanej wówczas w kompaktowych samochodach marek należących do Grupy Volkswagena, a stylizacyjnie na pokazanym w 1995 roku samochodzie koncepcyjnym. Jak na końcówkę ubiegłego wieku, wygląd auta był rewolucyjny.

Audi Concept C. Takie będzie nowe Audi TT

O geniuszu projektantów może świadczyć fakt, że zakrzywione kształty w połączone z prostymi liniami oparły się upływowi czasu i nawet dziś wyglądają nowocześnie.

Audi Concept C AUDI AG materiały prasowe

W sumie powstały trzy generacje Audi TT. Produkcja ostatniej została zakończona w 2023 roku bez wprowadzania następcy. Łącznie wyprodukowano ponad 660 tys. egzemplarzy.

Jednak Audi nie zamierza rezygnować z produkcji dwuosobowego sportowego modelu. W Monachium pokazano właśnie Concept C, pojazd, który nie tylko zapowiada nowy język projektowania, ale również TT nowej generacji. Model ten ma debiutować w 2027 roku, jako samochód elektryczny oraz spalinowy.

Audi Concept C AUDI AG materiały prasowe

Audi Concept C to pierwszy pojazd opracowany pod kierownictwem Massimo Frascalliego, który przeszedł do Audi z Jaguara Land Rovera na początku 2024 roku.

Nowy język projektowania Audi

Jak powiedział Frascella, Concept C odpowiada w 87 proc. wyglądowi auta produkcyjnego. A czym charakteryzuje się nowy język projektowania? Ma być oparty na "radykalnej prostocie" i dotyczyć zarówno nadwozia, jak i wnętrza pojazdu.

W przypadku nadwozia oznacza to rezygnację ze zbędnych linii czy elementów i geometryczną wyrazistość. Charakterystycznym elementem Concept C jest pionowo zorientowana rama, inspirowana legendarnym wyścigowym Auto Union Type C.

Również wnętrze jest podporządkowane tej idei - eliminuje rozpraszacze i dzięki nowym technologiom ma dostarczać użytkownikowi tylko tych informacji, które są potrzebne i dokładnie w odpowiednim momencie.

Audi Concept C AUDI AG materiały prasowe

Nowe Audi TT będzie elektryczne i spalinowe

Audi Concept C jest pojazdem elektrycznym, a jego kształt z zabudowanym tyłem wynika z faktu centralnego umieszczenia baterii. Samochód wyposażony jest dwuczęściowy, automatycznie składany twardy dach i to rozwiązanie trafi do samochodu produkcyjnego.

Będzie to jedyna wersja nadwoziowa TT, poprzednie generacje były oferowane jako coupe i kabriolet z miękkim, płóciennym dachem.

Audi Concept C AUDI AG materiały prasowe

Audi prowadzi ofensywę modelową

Wprowadzenie nowego Audi TT to element ofensywny modelowej Audi. Do końca tego roku niemiecki producent zakończy cykl wprowadzania ponad 20 nowych modeli (w tej liczbie ujęto liftingi i nowe wersje napędowe) w ciągu 24 miesięcy, dzięki czemu portfolio marki stanie się najmłodsze w segmencie premium.

Po odświeżeniu kluczowych modeli, m.in. Audi A6 wiosną i Audi Q3 latem, marka podczas IAA w Monachium pokaże m.in. Q3 Sportback e-hybrid.

Ofensywa modelowa będzie kontynuowana w 2026 roku. Wówczas do oferty dołączy m.in. w pełni elektryczny model bazowy, produkowany w Ingolstadt oraz nowe modele sportowe Audi Sport.

