Audi Q3 to jeden z bestsellerów niemieckiego producenta. W ciągu 14 lat od debiutu samochód ten na całym świecie sprzedał się w liczbie ponad dwóch milionów egzemplarzy. Taki wynik sprawia, że auto należy do grona najchętniej kupowanych samochodów marki z Inoglstadt. Od 2018 roku w ofercie jest druga generacja modelu. Siedem lat na rynku to już spory staż, a więc przychodzi czas na następcę. I tak też się dzieje - Audi Q3 oficjalnie debiutuje w swoim trzecim wcieleniu.

Jak wygląda nowe Audi Q3?

Zmiany widać już na pierwszy rzut oka. Zdaniem producenta nowa generacja wygląda na bardziej muskularną niż poprzednik. Nowe Q3 ma większą osłonę chłodnicy, umieszczoną dość wysoko. Na niej znajduje się nowe, dwuwymiarowe logo marki. Uwagę zwracają również dużo węższe i ostrzej narysowane reflektory.

Z przodu nowe Audi Q3 zwraca na siebie uwagę większym grillem i ostrzej narysowanymi, węższymi światłami. materiały prasowe

Spore zmiany, względem poprzednika, zaszły także z tyłu. Mamy tutaj nowe, podzielone na dwie części, światła. Z dolnymi elementami świateł połączona jest listwa świetlna biegnąca przez całą szerokość klapy bagażnika. Logo marki jest tutaj także podświetlane.

Światła z tyłu zostały podzielone na dwie części. Dolne elementy łączy świetlna listwa biegnąca przez całą szerokość klapy bagażnika. materiały prasowe

A skoro już przy oświetleniu jesteśmy, warto dodać, że nowe Q3 jest pierwszym samochodem marki wyposażonym w moduł micro-LED. Znajdziemy tam 25 600 elementów świetlnych o szerokości ok. 13 milimetrów. Każdy pojedynczy element ma z kolei ok. 40 mikrometrów, a to rozmiar odpowiadający ok. połowie grubości ludzkiego włosa.

Nowe światła oferują nowe możliwości. Jedną z funkcji jest aktywne ostrzeganie w ramach działania asystenta zmiany pasa ruchu. Na pasie, którym się poruszamy, będzie wyświetlane ostrzeżenie, jeżeli my będziemy chcieli zmienić pas, a w naszym martwym polu znajdzie się samochód.

Jeśli zaś o wspomnianą już muskulaturę chodzi, najlepiej widać ją poprzez ostre krawędzie i przetłoczenia z boku. Sylwetkę szczególnie podkreślają większe felgi (samochód może stać na felgach w rozmiarach od 17 do 20 cali). Oczywiście w wersji S line Audi Q3 będzie wyróżniać się zmienionymi zderzakami oraz dodatkowymi elementami stylistycznymi. Podobnie jak w innych modelach Audi, za pośrednictwem wyświetlacza multimediów można wybierać z czterech różnych sygnatur świetlnych.

Producent przekonuje, że zajęto się nie tylko wyglądem, ale również komfortem akustycznym. W nowym Q3 poprawiono izolację. Niemcy zajęli się także aerodynamiką. Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,30.

Niemcy zajęli się również aerodynamiką modelu. Współczynnik oporu powietrza w nowym Audi Q3 wynosi 0,30. materiały prasowe

Nowe Audi Q3 wewnątrz

Spore zmiany zaszły także w środku. Przede wszystkim z tunelu środkowego zniknęła dźwignia skrzyni biegów. Producent przeniósł ją na kolumnę kierownicy, po prawej stronie. Dźwignia po lewej stronie kolumny integruje w sobie obsługę świateł oraz wycieraczek.

Dzięki temu na konsoli środkowej wygospodarowano więcej miejsca na umieszczenie różnego rodzaju drobiazgów. Z drugiej jednak strony jestem dość sceptyczny odnośnie tego, czy obsługa dźwigni łączącej tyle funkcji będzie intuicyjna i czy ktoś chcący włączyć wycieraczki nie będzie sięgał do skrzyni biegów.

Głównymi punktami wnętrza są oczywiście ekrany. Przed kierowcą znajduje się 11,9-calowy zestaw wskaźników, a do obsługi multimediów, skierowany bardziej w stronę kierowcy, ekran o przekątnej 12,8 cala. Układ inforozrywki bazuje na systemie Android Automotive. Z poziomu ekranu podróżni mogą korzystać z szeregu popularnych aplikacji (np. You Tube), które można pobrać za pomocą specjalnego sklepu. Jeśli nie mamy ochoty samodzielnie obsługiwać multimediów, możemy zlecić to asystentowi Audi, wykorzystującemu sztuczną inteligencję.

Przed kierowcą znajduje się 11,9-calowy zestaw wskaźników, a do obsługi multimediów, skierowany bardziej w stronę kierowcy, ekran o przekątnej 12,8 cala. materiały prasowe

A jeżeli będziemy chcieli poprawić nagłośnienie naszego nowego Q3 i jednocześnie zwiększyć jakość odsłuchu, możemy zdecydować się na opcjonalny system audio od firmy Sonos. Dwunastogłośnikowy system wykorzystuje wzmacniacz o maksymalnej mocy 422 watów.

Jaką pojemność bagażnika ma nowe Audi Q3?

Audi Q3 po stylistyce i wnętrzu wydaje się, że jest zmienione na plus, ale co innego powiemy, kiedy spojrzymy na pojemność bagażnika. W standardowej konfiguracji wynosi ona 488 litrów, a po złożeniu kanapy można ją powiększyć do 1 386 litrów. Dla porównania w poprzedniej generacji mieliśmy do dyspozycji co najmniej 530 litrów. Strata ponad 40 litrów nie jest jakaś ogromna, ale wybierając się w dłuższą podróż możemy odczuć ten brak przy pakowaniu.

W standardowej konfiguracji wynosi ona 488 litrów. W poprzednim wcieleniu mieliśmy do dyspozycji co najmniej 530 litrów. materiały prasowe

Jakie silniki w nowym Audi Q3?

Pora przejść do napędów. Jak na dzisiejsze czasy oferta Audi Q3 w tej kwestii ciągle będzie dość szeroka. Podstawową specyfikacją napędową będzie 150-konna miękka hybryda z czterocylindrowym silnikiem benzynowym o pojemności 1,5 litra. Jednostka benzynowa będzie mogła wyłączyć drugi i trzeci cylinder przy niskich i średnich obciążeniach celem bardziej ekologicznej i ekonomicznej jazdy. Napęd będzie trafiał na przednie koła.

Podstawową odmianą napędową w Audi Q3 będzie miękka hybryda o mocy 150 KM. materiały prasowe

Jeśli ktoś chce mieć Q3 z napędem na cztery koła, powinien trochę poczekać. Nieco później do oferty dołączy odmiana generująca 204 KM oraz 320 Nm momentu obrotowego, zapewniająca właśnie napęd na cztery koła. Najmocniejszą wersją napędową w ofercie będzie z kolei dwulitrowa czterocylindrowa jednostka generująca 265 KM i 400 Nm. Współpracować będzie z siedmiobiegową skrzynią S tronic.

W ofercie znajdzie się także wersja wysokoprężna. Będzie ona generować 150 KM i 360 Nm. Do obsługi przełożeń będzie służyć wspomniana już siedmiobiegowa skrzynia. Audi informuje, że "początkowo" wersja ta będzie dostępna z napędem na przód, co oznacza, że w przyszłości do oferty dołączy również odmiana z napędem na cztery koła.

Nie zabraknie także hybrydy plug-in. Wersja e-hybrid będzie oferowała 272 KM mocy systemowej i 400 Nm. Układ będzie wyposażony w elektryczną jednostkę generującą 115 KM i 330 Nm. Energię będzie pobierał z akumulatora o pojemności netto 19,7 kWh. Zapewnia on zasięg do 120 km na jednym ładowaniu. Korzystając z prądu stałego o mocy 50 kW uzupełnianie energii z 10 do 80 proc. zajmie mniej niż pół godziny.

W ofercie znajdzie się również 272-konna hybryda plug-in. Akumulator o pojemności netto 19,7 kWh zapewnia zasięg do 120 km na jednym ładowaniu. materiały prasowe

Ceny Audi Q3

Trzecia generacja Audi Q3 zostanie wprowadzona na rynek europejski w październiku tego roku. Jako pierwsze do oferty trafią miękka hybryda i odmiana e-hybrid. Polskich cen nie znamy, natomiast w swojej ojczyźnie Q3 będzie startować od 44 600 euro (ok. 190 tys. zł).

W nowym Audi Q3 dźwignia zmiany biegów została przeniesiona na kolumnę kierownicy i znajduje się po jej prawej stronie. Dźwignia po lewej integruje obsługę świateł i wycieraczek. materiały prasowe

Audi Q3 może stać na felgach w rozmiarach od 17 do 20 cali. materiały prasowe

W ofercie Audi Q3, oprócz napędów bazujących na silnikach benzynowych, w ofercie znajdzie się również wariant wysokoprężny generujący 150 KM i 360 Nm. materiały prasowe

Ceny Audi Q3 w Niemczech zaczynają się od 44 600 euro (ok. 190 tys. zł). materiały prasowe

Volvo niszczy własne samochody. Wszystko w szlachetnym celu Maciej Olesiuk INTERIA.PL