Audi A5 jest symbolem pewnego nieporządku w nazewnictwie niemieckiego producenta. Co więcej nieporządku stworzonego trochę na własne życzenie. Początkowo model miał być bowiem spalinową odmianą A4, które to z kolei miało być teraz oferowane wyłącznie w wariancie elektrycznym. W ten sposób producent chciał usystematyzować swoją gamę - cyfry parzyste miały oznaczać modele zasilane prądem, a nieparzyste samochody z silnikami spalinowymi. W efekcie A5 miało być bezpośrednim następcą spalinowego A4. Ostatecznie jednak producent zdecydował się powrócić do poprzedniej filozofii nazewniczej i na przykład nowe A6 wstępuje zarówno w odmianach spalinowych jak i elektrycznych.

Nowy napęd w Audi A5

Mimo to Audi oczywiście rozwija ofertę modelu wyłamującego się ze starej-nowej strategii. Jakiś czas temu gama napędowa została poszerzona o hybrydę plug-in. Tym samym auto o nazwie "A5" po raz pierwszy w historii jest oferowane właśnie w takim wariancie napędowym. Co więcej, by hybrydy były bardziej rozpoznawalne, Audi wprowadziło oznaczenie "e-hybrid". Do tej pory układ hybrydowy typu plug-in był oznaczany jako "TFSI e".

Sercem tego napędu jest dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 251 KM, współpracujący z układem elektrycznym rozwijającym moc do 142 KM. Samochód dostępny jest w dwóch wariantach mocy systemowej (zarówno sedan, jak i kombi) - 299 KM i 450 Nm oraz 367 KM i 500 Nm. W obu przypadkach do obsługi przełożeń służy siedmiobiegowa przekładnia S tronic. W pierwszym wariancie samochód potrzebuje 5,9 sekundy na rozpędzenie się do 100 km/h, a prędkość maksymalna wynosi 250 km/h. W drugiej wersji prędkość maksymalna jest taka sama, ale czas od zera do setki skraca się do 5,1 sekundy.

Audi A5 wyposażone jest w dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 251 KM. Współpracuje on z układem elektrycznym generującym 142 KM. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Względem innych odmian napędowych Audi A5 e-hybrid wyposażone jest w ukryty pod podłogą bagażnika akumulator o pojemności 20,7 kWh netto. W zależności od wariantu zasięg może wynosić do 110 km w cyklu mieszanym (wariant 299-kony, nadwozie sedan) lub do 107 km (wersja 367-konna, sedan) według norm WLTP. Baterię można naładować prądem o mocy 11 kW. Uzupełnienie energii od 0 do 100 proc. pojemności zajmuje 2,5 godziny.

Audi A5 e-hybrid. Osiągi i zużycie energii Audi A5 Limousine e-hybrid 299 KM Audi A5 Limousine 367 KM Audi A5 Avant e-hybrid 299 KM Audi A5 Avant e-hybrid 367 KM Przyspieszenie 0-100 km/h 5,9 s 5,1 s 5,9 s 5,1 s Prędkość maksymalna 250 km/h 250 km/h 250 km/h 250 km/h Zużycie paliwa w cyklu mieszanym, przy naładowanym akumulatorze (według norm WLTP) 2,0-2,6 l na 100 km 2,1-2,6 l na 100 km 2,1-2,6 l na 100 km 2,2-2,7 l na 100 km Zużycie paliwa w cyklu mieszanym przy rozładowanym akumulatorze (WLTP) 6,4-7,3 l na 100 km 6,5-7,3 l na 100 km 6,5-7,4 l na 100 km 6,7-7,4 l na 100 km Zużycie energii w cyklu mieszanym (WLTP) 14,9-15,7 kWh na 100 km 15,1-15,7 kWh na 100 km 15-15,9 kWh na 100 km 15,3-15,9 kWh na 100 km Zasięg w cyklu mieszanym (WLTP) 97-110 km 97-107 km 97 – 107 km 94-103 km

Audi A5 e-hybrid. Pojemność bagażnika

Umieszczenie akumulatora pod podłogą bagażnika przełożyło się jednak na zmniejszenie pojemności bagażnika. W kombi A5 e-hybrid oferuje 361 litrów pojemności, które po złożeniu tylnych siedzeń można powiększyć do 1 306 litrów. W odmianie Limousine przestrzeń bagażowa wynosi od 331 do 1175 litrów. Dla porównania w wariantach benzynowych to kolejno od 445 do 1 299 litrów dla sedana oraz od 476 do 1 424 litrów w kombi.

Bagażnik w Audi A5 e-hybrid, z uwagi na obecność akumulatora, jest mniejszy niż w pozostałych wariantach napędowych modelu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak jeździ Audi A5 e-hybrid?

Trzeba przyznać, że Audi A5 z hybrydą plug-in zapewnia bardzo dobre wrażenia z podróży. Hybrydowy układ oferuje odpowiednią dynamikę, a przy tym komfort akustyczny na wysokim poziomie. To między innymi z uwagi na dość częste korzystanie z napędu elektrycznego. W trybie pracy "hybrid" układ sam decyduje, czy jechać na prądzie, czy też w trybie hybrydowym - w mieście częściej będzie wykorzystywał wyłącznie napęd elektryczny, z kolei w trasie do pracy zaprzęgnięta zostanie także jednostka spalinowa.

Dwulitrowy silnik benzynowy odzywa się także wtedy, gdy np. poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej ustalonej bariery. Kierowca może indywidualnie ją regulować za pomocą cyfrowego paska na ekranie. Akumulator ładowany jest jednak tylko przy prędkościach powyżej 65 km/h. Kiedy jedziemy wolniej, silnik spalinowy może jedynie doładowywać baterię tak, by ta utrzymywała wskazany poziom naładowania. W ten sposób bateria może być ładowana tylko do 75 proc. swojej pojemności. W tym miejscu trzeba jednak dodać, że czterocylindrowy motor, kiedy już weźmie się do pracy, gwarantuje zadowalającą kulturę, jeśli chodzi o generowany przez siebie dźwięk.

Audi A5 w trybie "hybrid" może doładowywać akumulator za pomocą silnika spalinowego tylko powyżej prędkości 65 km/h. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W trybie pracy układu "EV", jak sama nazwa wskazuje, samochód porusza się przede wszystkim na prądzie. Układ wykorzystuje wówczas akumulator jako główne źródło energii aż do momentu jego całkowitego rozładowania. Istnieją jednak określone sytuacje, kiedy ten tryb zostanie wyłączony automatycznie i do głosu ponownie dojdzie dwulitrowa jednostka benzynowa - np., kiedy przełączymy skrzynię biegów w tryb sportowy. Ponadto trzeba pamiętać, że w trybie elektrycznym prędkość samochodu jest ograniczona do 140 km/h. Za pomocą łopatek umieszczonych za kierownicą możemy sterować poziomem rekuperacji.

W trybie wyłącznie elektrycznym Audi A5 może rozpędzić się maksymalnie do 140 km/h. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Samochód sprawnie dobiera źródło napędu i swobodnie żongluje nimi w zależności od potrzeby. Nawet przez chwilę nie odczujemy braku mocy. Z drugiej strony A5 e-hybrid nie obnosi się zbytnio ze swoimi możliwościami. Kiedy chcemy niespiesznie sunąć po przedmieściach, będzie bezszelestny i bardzo komfortowy. A jeśli zechcemy np. wyprzedzić samochód jadący znacznie poniżej dopuszczalnej prędkości, A5 wyrwie do przodu i wykona swoje zadanie w jedną chwilę.

Trudno też narzekać na prowadzenie. Dzięki umieszczonemu z tyłu akumulatorowi Audi A5 jest odpowiednio dociążone na obu swoich końcach, a to z kolei przekłada się na stabilność w zakrętach. Auto jedzie niemal jak po sznurku. Przyjemności z jazdy dodaje także progresywny układ kierowniczy, którego wspomaganie zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości. Audi A5 bez wątpienia należy się tytuł znakomitego rzemieślnika w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa - wykona każde zlecone zadanie i zrobi to świetnie.

Pewną zagadką pozostaje zużycie paliwa i energii. Trudno to wnioskować po liczącej zaledwie 40 km trasie spędzonej za kierownicą tego auta. Musimy poczekać, aż samochód trafi do naszej redakcji na dłuższy test.

Ile kosztuje Audi A5 e-hybrid?

Ceny Audi A5 e-hybrid prezentują się następująco:

Audi A5 e-hybrid. Ceny Wersja Audi A5 Limousine e-hybrid 299 KM Audi A5 Limousine e-hybrid 367 KM Audi A5 Avant e-hybrid 299 KM Audi A5 Avant e-hybrid 367 KM Cena Od 265 400 zł Od 314 500 zł Od 271 000 zł Od 320 100 zł

Na wyposażeniu w standardzie otrzymujemy m.in.:

elektrycznie otwieraną klapę bagażnika

11,9-calowy ekran wskaźników

14,5-calowy wyświetlacz multimediów

trzystrefową klimatyzację automatyczną

klimatyzację postojową

indukcyjną ładowarkę

system ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu

asystenta ruchu poprzecznego z przodu

Standardowe wyposażenie Audi A5 z hybrydą plug-in obejmuje m.in. trzystrefową klimatyzację czy 11,9-calowy ekran wskaźników i 14,5-calowy ekran multimediów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

A jak Audi A5 e-hybrid prezentuje się na tle konkurencji? BMW serii 3 również dostępne jest jako hybryda plug-in, zarówno w nadwoziu sedan, jak i kombi. Tu jednak, w odróżnieniu od Audi, klient może zdecydować się na wariant z napędem na tył lub na cztery koła. W Audi w hybryda plug-in jest połączona tylko z tym drugim napędem.

Minusem BMW serii 3 jest natomiast to, że w obu wersjach układ generuje 292 KM, czyli mniej niż słabsza hybryda w A5. Porównywalna jest natomiast pojemność akumulatora - 19,5 kWh netto. Niższy jest jednak deklarowany zasięg na jednym ładowaniu - BMW serii 3 może przejechać do 101 km w cyklu mieszanym (wersja sedan z napędem na tył). Z drugiej strony hybrydę BMW możemy mieć za nieco (ale tylko nieco) mniejsze pieniądze.

Sedan z napędem na tył kosztuje 255 tys. zł, a z napędem na cztery koła 265 tys. zł. Ceny kombi to kolejno 261 500 zł oraz 271 500 zł. Biorąc pod uwagę, że już w standardzie Audi oferuje auto mocniejsze, z napędem na cztery koła i większym zasięgiem na prądzie, perspektywa zapłacenia zaledwie 400-500 zł więcej w porównywalnych specyfikacjach napędowych A5 wydaje się wciąż bardzo atrakcyjna.

Akumulator o pojemności 20,7 kWh netto można ładować prądem o mocy 11 kW. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Audi A5 z hybrydą plug-in dostępne jest w dwóch wariantach mocy - 299 KM i 367 KM. W obu napęd trafia na cztery koła. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Ceny Audi A5 e-hybrid startują od 265 400 zł za 299-konnego sedana. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Odświeżone Audi Q7 już w salonach Paweł Rygas INTERIA.PL