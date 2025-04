Przez prawie trzy dekady Audi A6 było synonimem luksusowej limuzyny, cenionej za komfort, przestronność oraz bogatą ofertę silników spalinowych. W pewnym momencie niemiecki producent zrobił jednak fikołka i stwierdził "basta", ogłaszając, że jeden z najbardziej popularnych modeli stanie się pojazdem elektrycznym. Jednocześnie wprowadzono nową filozofię nazewnictwa, która zakładała, że cyfry parzyste będą przypisane do modeli elektrycznych, a nieparzyste - do aut spalinowych.

Audi zaskoczyło klientów. A6 miało być elektryczne, a nie jest

Elektryczne Audi A6 e-tron mimo, że okazało się autem ponadprzeciętnym i zaskakująco udanym, niemal we wszystkim różniło się od swoich popularnych spalinowych poprzedników. Różnice były na tyle wyraźne, że sporo z dotychczasowych klientów marki z wrażenia pospadało z krzesła. Widząc to, Audi szybko przeanalizowało sytuację i uznało, że nowa filozofia to błąd, decydując się jednocześnie na powrót modelu A6 w wersji spalinowej. Krótko mówiąc - była to jedna z najlepszych decyzji producenta od długiego czasu.

Nowe Audi A6 Avant zachowuje bowiem wszystkie cechy, które sprawiły, że poprzednie wersje stały się tak uwielbiane. Jest przestronne, luksusowe, nowoczesne, a jednocześnie wciąż dostępne z ukochanym przez wielu Polaków silnikiem Diesla. Miłość naszego narodu do jednostek wysokoprężnych, zwłaszcza w wersjach kombi, nie jest żadną tajemnicą. Podczas prezentacji nowego modelu zapytaliśmy przedstawiciela marki, dlaczego w obliczu globalnego trendu rezygnacji z diesli zdecydowano się utrzymać tę jednostkę. Odpowiedź brzmiała żartobliwie: "Bo wiemy, co kochają Polacy".

Niemcy wiedzą, co kochają Polacy. Audi A6 Avant wciąż z silnikiem Diesla. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Audi A6 Avant prezentuje się elegancko i dynamicznie

Zacznijmy jednak od początku. W przypadku nowego A6 Avant Audi postawiło na sprawdzone proporcje nadwozia, rezygnując z nadmiaru futurystycznych, stylistycznych dodatków. Dzięki temu auto prezentuje się elegancko, luksusowo i, co najważniejsze, dojrzale. Trzeba przyznać - klasyczne linie bez zbędnych ozdobników starzeją się znacznie wolniej. Nowe A6 Avant wygląda zatem nowocześnie i dynamicznie, zachowując przy tym wyjątkową harmonię i spójność stylistyczną.

Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z kopią poprzedniej generacji. Z przodu uwagę przykuwa nisko osadzony grill, który wizualnie wydłuża maskę, nadając autu bardziej dynamiczny wygląd. Harmonijnie komponuje się on z reflektorami Matrix LED, ozdobionymi sześciokątną ramką ze stali nierdzewnej, za którą skrywają się cyfrowe światła do jazdy dziennej. Jak przystało na Audi, dostępnych jest aż siedem wariantów świetlnej sygnatury, pozwalających na indywidualizację ich wyglądu. Całość przedniego pasa uzupełniają poziome boczne wloty powietrza, które w wersji S-Line optycznie poszerzają nadwozie, dodając mu sportowego charakteru.

Audi A6 Avant prezentuje się elegancko, luksusowo i, co najważniejsze - dojrzale. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Jeszcze lepiej prezentuje się tył auta. Uwagę zwraca duży dyfuzor, który wraz z efektowną listwą ozdobną, elegancko domyka muskularną linię. Wkomponowano w niego końcówki układu wydechowego, osłonięte wyraźnie zaznaczonymi, prostokątnymi elementami. Wrażenie robią także tylne światła - podzielone i jednocześnie połączone świetlną listwą, biegnącą przez całą szerokość klapy bagażnika. Każda z lamp składa się z 198 indywidualnych segmentów, tworzących cyfrowe sygnatury świetlne. Co więcej, światła mogą wyświetlać specjalne komunikaty, np. ostrzegające innych kierowców o wypadku lub awarii.

Audi nie zapomina też o kwestiach aerodynamicznych - i ma się czym pochwalić. Współczynnik oporu powietrza nowego A6 Avant wynosi zaledwie 0,25, co - jak podkreśla niemiecki producent - jest najlepszym wynikiem, jaki kiedykolwiek osiągnięto w spalinowej wersji Avanta.

Współczynnik oporu powietrza nowego A6 Avant wynosi zaledwie 0,25. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Audi A6 Avant jest duże, przestronne i bardzo wygodne

Nowe spalinowe Audi A6 Avant, podobnie jak modele Q5 i A5 nowej generacji, bazuje na platformie Premium Combustion (PPC). Auto mierzy 4,99 metra długości, co oznacza, że jest o 6 centymetrów dłuższe od swojego poprzednika. Rozstaw osi wynosi 2927 mm, a szerokość bez lusterek to 1,88 metra. Wszystko to przekłada się na bardzo przestronne wnętrze i sporą przestrzeń dostępną dla kierowców i pasażerów. Nieważne czy z przodu, czy z tyłu - każdy tu znajdzie wystarczająco miejsca dla siebie.

A6 Avant to wręcz idealny wybór na długie trasy, a wygodne, elektrycznie regulowane fotele z szerokim zakresem ustawień, gwarantują wysoki komfort nawet na długich przejazdach. Jak przystało na auto rodzinne, wnętrze pełne jest praktycznych schowków, wnęk i uchwytów, a bagażnik oferuje - w zależności od wariantu napędu - do 503 litrów pojemności. Po złożeniu tylnych siedzeń, przestrzeń ta może wzrosnąć aż do 1534 litrów.

Bagażnik oferuje do 503 litrów pojemności. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Audi A6 Avant ma nowoczesny, cyfrowy kokpit i sporo gadżetów

W zasadzie jedynym zaskoczeniem dla dotychczasowych użytkowników A6 może okazać się deska rozdzielcza nowego Avanta. Kokpit niemal w całości przypomina ten znany z elektrycznego A6 e-tron - jest cyfrowy, nowoczesny i pełen technologii. Za kierownicą znajduje się 11,9-calowy ekran pełniący funkcję cyfrowych zegarów, a centralny 14,5-calowy wyświetlacz odpowiada za obsługę multimediów i systemów pokładowych. Dodatkowo, dla pasażera dostępny jest opcjonalny ekran o przekątnej 10,9 cala, z którego można przeglądać internet, oglądać filmy, czy zarządzać nawigacją.

Niezmiennie jednak A6 pozostaje prawdziwym wzorem pod względem wykończenia. Materiały zastosowane we wnętrzu robią świetne wrażenie zarówno pod względem jakości, jak i precyzji wykonania. Także spasowanie poszczególnych elementów nie pozostawia nic do życzenia. Kabina prezentuje się nowocześnie i elegancko, choć liczba funkcji dostępnych na centralnym ekranie może początkowo przytłoczyć.

Kokpit Audi A6 Avant niemal w całości przypomina ten znany z elektrycznego A6 e-tron. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Wśród licznych technologicznych dodatków znajdziemy m.in. znaną już z e-trona elektrycznie sterowaną żaluzję dachową z inteligentnym szkłem o regulowanej przejrzystości. Nowością jest również opcjonalny, zaawansowany wyświetlacz HUD. Wśród dostępnych opcji znalazły się też: topowy system nagłośnienia Bang & Olufsen, czterostrefowa klimatyzacja automatyczna, czy funkcja automatycznego domykania drzwi.

Audi A6 Avant dostępne z trzema silnikami. Jest także Diesel

Przejdźmy jednak do sedna. Audi A6 Avant trafiło na rynek z trzema różnymi silnikami - dwoma benzynowymi i jednym wysokoprężnym. Podczas jazd testowych mieliśmy okazję sprawdzić dwa warianty napędowe. Pierwszy to 2-litrowy, czterocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 204 KM i momencie obrotowym wynoszącym 400 Nm. Drugi - zdecydowanie bardziej dynamiczny - to topowa jednostka benzynowa V6, generująca 367 KM i 550 Nm. Oba testowane modele zostały wyposażone w napęd na cztery koła quattro oraz system miękkiej hybrydy MHEV Plus.

Audi A6 Avant trafiło na rynek z trzema różnymi silnikami – dwoma benzynowymi i jednym wysokoprężnym. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Jest to unowocześniona odmiana dotychczasowego systemu miękkiej hybrydy. Obejmuje ona 48-woltową instalację z akumulatorem, rozruszniko-alternator napędzany paskiem oraz nowy generator napędu z wbudowaną elektroniką sterującą. Głównym celem tej technologii jest ograniczenie spalania i emisji spalin, a przy okazji zapewnia ona funkcje rekuperacji energii oraz tzw. żeglowania - czyli możliwość wyłączania silnika spalinowego podczas jazdy z niewielką prędkością. W praktyce całość działa podobnie do klasycznej hybrydy.

Wrażenia z jazdy Audi A6 Avant. Oszczędnie, komfortowo i dynamicznie

W przypadku Diesla naszą uwagę przykuło niewielkie zużycie paliwa, które przy jeździe z autostradową prędkością kształtowało się na poziomie 7 l/100 km. Jednocześnie dynamika jazdy okazała się zadowalającą - zwłaszcza przy mniejszych prędkościach. Startując spod świateł trudno było znaleźć kierowcę, który dotrzymałby nam kroku. Niestety, sytuacja zmieniła się przy wyższych prędkościach, kiedy auto dostawało wyraźnej zadyszki w momencie nagłego przyspieszania. Przy manewrach wyprzedzania, trzeba było poczekać aż turbina odpowiednio się rozkręci, a skrzynia podejmie decyzję o redukcji.

A6 pozostaje prawdziwym wzorem pod względem wykończenia. Materiały zastosowane we wnętrzu robią świetne wrażenie. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

W przypadku silnika benzynowego V6 sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Z mocą 367 KM i momentem obrotowym wynoszącym 550 Nm, motor bez problemu napędzał ważące ponad 2 tony kombi. Samochód natychmiastowo reagował na każde wciśnięcie gazu, a przy gwałtownym przyspieszaniu silnik wkręcał się nawet do 6300 obr./min. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,7 sekundy było wynikiem, który z powodzeniem mógłby pasować do poprzedniego modelu S6.

Ważnym elementem układu napędowego był także opcjonalny sportowy mechanizm różnicowy quattro na tylnej osi, który w sposób dynamiczny i zmienny rozdzielał moment obrotowy między tylne koła, zapewniając jeszcze lepszą przyczepność i stabilność na drodze. W porównaniu do poprzednika, Audi znacząco poprawiło współpracę systemów kontroli zawieszenia i napędu.

Jednocześnie nowość od niemieckiego producenta bez problemu pokonywała progi zwalniające i efektywnie wygładzała nierówności na drodze. Układ kierowniczy nie jest przesadnie wspomagany, oferując przyjemny opór i umożliwiając precyzyjne manewry, szczególnie podczas dynamicznej jazdy. Kropką nad "i" w kwestii komfortu jest fenomenalne wyciszenie - nawet w wersjach z silnikiem Diesla, które sprawia, że praktycznie zapominamy o jego obecności.

Przez prawie trzy dekady Audi A6 było synonimem luksusowej limuzyny, cenionej za komfort, przestronność oraz bogatą ofertę silników spalinowych Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Ile kosztuje nowe Audi A6 Avant? Lepiej mieć gruby portfel

Nowe Audi A6 Avant jest już dostępne w polskim konfiguratorze, co z pewnością jest świetną wiadomością dla potencjalnych klientów. Jesteśmy niemal pewni, że zainteresowanie nowym modelem niemieckiego producenta pojawi się szybko. Rzadko która nowa generacja samochodu w tak dokładny sposób oddaje ducha poprzednika, jednocześnie stając się w wielu aspektach po prostu lepsza.

Należy jednak pamiętać, że osoby zainteresowane zakupem nowego Audi A6 Avant będą musiały sięgnąć głębiej do kieszeni. Ceny nowego modelu - choć mogą różnić się w zależności od wersji wyposażeniowej, silnika czy dodatkowych opcji - zdecydowanie plasują go w wyższej półce cenowej.

Ceny nowego modelu zdecydowanie plasują go w wyższej półce cenowej. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Polski cennik nowego Audi A6 Avant prezentuje się następująco:

Audi A6 Avant 2.0 TFSI S tronic: 253 500 zł

Audi A6 Avant 2.0 TDI S tronic: 282 400 zł

Audi A6 Avant 2.0 TDI S tronic z napędem quattro: 294 900 zł

3.0 TFSI V6 quattro S tronic: 353 100 zł

Dla klientów pragnących wyróżnić się jeszcze bardziej, Audi przygotowało pakiet edition one, dostępny za 4670 zł. Pakiet obejmuje czarne obudowy lusterek zewnętrznych, ciemne listwy wokół okien, czarne klamki drzwi, ciemne chromowane końcówki rur wydechowych oraz czarne relingi dachowe. Ekskluzywnie dla tego pakietu dostępny jest również lakier w kolorze brązowym Madiera, który na zdjęciach prezentuje się świetnie, ale z daleka może sprawiać wrażenie zwykłego czarnego.

Za kierownicą znajduje się 11,9-calowy ekran pełniący funkcję cyfrowych zegarów. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Nieważne czy z przodu, czy z tyłu – każdy tu znajdzie wystarczająco miejsca dla siebie. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

A6 Avant z silnikiem benzynowym V6 to prawdziwy pochłaniacz kilometrów. Jazda nim po krętych drogach to czysta przyjemność. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Polacy kochają silniki Diesla. Audi zdaje sobie z tego sprawę Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Jak przystało na Audi, dostępnych jest kilka wariantów świetlnej sygnatury. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Nowy lakier w kolorze brązowym z daleka sprawia wrażenie zwykłego czarnego. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

