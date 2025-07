Nowa trasa została zaplanowana z troską o środowisko. Uwzględniono aż cztery przejścia dla zwierząt - dolne i górne - które pozwolą im bezpiecznie przekraczać drogę. Dzięki systemom do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych zadbano o lokalne ekosystemy, a ekrany akustyczne zmniejszą poziom hałasu tam, gdzie to najbardziej potrzebne. W ramach prac zostaną również przebudowane kolidujące odcinki dróg, powstaną nowe drogi lokalne oraz chodniki i ścieżki rowerowe.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji, w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy zostanie sporządzony projekt budowlany oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Szacuje się, że procedowanie wniosku potrwa siedem miesięcy. Prace budowlane, których czas realizacji przewidziano na 22 miesiące, nie będą prowadzone w okresach zimowych - od 16 grudnia do 15 marca. Planowany termin oddania trasy do użytku to druga połowa 2029 roku.